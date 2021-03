Salesforce brengt data-integratietool MuleSoft Composer uit

Salesforce heeft zijn no-code data-integratietool MuleSoft Composer algemeen beschikbaar gemaakt. Bedrijven kunnen hiermee eenvoudiger data uit verschillende bronnen met elkaar integreren om zo nieuwe digitale diensten te ontwikkelen.

Met MuleSoft Composer kunnen bedrijven, om sneller digitale diensten te ontwikkelen of uit te bouwen, nu makkelijker en sneller data uit verschillende bronnen samenvoegen en integreren in het Salesforce-platform. De no-code-oplossing is hiervoor gebouwd op basis van het AnyPoint-platform van Salesforce-dochter MuleSoft en direct in de interface van het Salesforce-platform ingebouwd.

Hierdoor kunnen klanten onder meer hun verkooptrajecten verder stroomlijnen. Daarnaast helpt de tool bij het verbeteren van de samenwerking tussen teams. Bijvoorbeeld door het delen van verkooprapporten, verkoopupdates en resultaten. Verder moet MuleSoft Composer iedere individuele medewerker een betere werkervaring bieden door onder meer een snellere en eenvoudigere onboarding of het verbeteren van de payroll-uitvoering.

Functionaliteit

MuleSoft Composer laat klanten onder meer nu direct automatisch via hun Salesforce-admin consoledata importeren en samenvoegen uit andere Salesforce-oplossingen, denk aan Workday en NetSuite, maar ook vanuit andere Salesforce-oplossingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Salesforce Sales Cloud. Andere ondersteunde diensten zijn Google Sheets en Slack.

MuleSoft Composer komt ook met enkele dataconnectorlibraries van Salesforce zelf en dochters als NetSuite, Workday, Tableau en Slack. Ook zijn er dataconnectors beschikbaar voor Google Sheets.

Onderdeel Einstein Automate stack

De nu uitgebrachte tool voor data-integratie vormt een onderdeel van de Einstein Automate stack van Salesforce waarover we al eerder berichtten. Ook integreert de tool met Salesforce 360. MuleSoft Composer is vanaf volgende week beschikbaar.

