Veeam komt met nieuwe ondersteuning voor Red Hat, AWS en Azure

Veeam heeft tijdens zijn Veeamon-conferentie aangekondigd met nieuwe integraties te komen. Hierdoor breiden de mogelijkheden voor cloudplatformen als AWS en Microsoft Azure uit en komt er ondersteuning voor de Red Hat hypervisor.

Tot nu toe ondersteunde Veeam de hypervisors VMware vSphere, Microsoft Hyper-V en Nutanix AHV. Nu komt daar Red Hat Virtualization (RHV) bij. Deze uitbreiding komt voort uit de vraag van Veeam-gebruikers, legt het bedrijf tijdens een presentatie uit. Red Hat heeft in specifieke sectoren en regio’s namelijk een sterke aanwezigheid, bijvoorbeeld met OpenShift in on premise-omgevingen, en daar wil Veeam meer ondersteuning bieden.

Het betekent onder meer dat er databeschermingsmogelijkheden voor Hyper-Converged Infrastructure komt, met Red Hat voor Veeam Backup & Replication. Volgens Veeam leidt dit tot minder beheercomplexiteit door standaardiseren op zijn beheerconsole en verbeterd storagegebruik door zijn intelligente storagerepositories.

Ook biedt deze ondersteuning, die later dit jaar live gaat, agentless, image-level backup en recovery voor RHV VM’s. Daarnaast zijn RHV-backups in Veeam-backuprepositories te centraliseren en beheren.

Hyperscalers

Voor de drie grote cloudplatformen is er ook extra ondersteuning aangekondigd. Er is ondersteuning voor archive object storage voor AWS, Microsoft Azure en Google Cloud is. Dat betekent respectievelijk Amazon S3 Glacier en Amazon S3 Glacier Deep Archive, Azure Archive Storage en Google Archive Cloud Storage. Ook is er ondersteuning voor cloud native backup en herstel, gericht op Amazon Elastic File System en Azure SQL.

Veeam licht de nieuwe ondersteuning voor Office 365 Backup Copy voor Azure Archive en AWS Amazon S3 Glacier uit. “Jarenlang is er discussie geweest over hoeveel Office 365-kopieën er nodig zijn; één backup of het volgen van best practices voor backups met een backup-kopie. Met v6 kunnen klanten kiezen voor beide opties en snel secundaire kopieën creëren, direct van de object storage naar Azure Archive, Amazon S3 Glacier en Glacier Deep Archive, met verschillende opties voor de retentieperiode. Gebruikers kunnen nu effectiever gebruikmaken van de 3-2-1-1-0- dataprotectieregel, die extra vertrouwen biedt in het herstellen van Office 365-data, aldus het bedrijf.

Tip: Veeam zet in op Kubernetes backup met overname Kasten