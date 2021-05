Microsoft onthult auto-aggregatie in BI, minder kosten met Cosmos

Build, het jaarlijkse ontwikkelaarsevenement van Microsoft, brengt dit jaar een boel nieuwe functies en serviceniveaus voor het Power BI- en database-aanbod in de cloud.

Power BI-gegevensstromen kunnen nu streaming databronnen af ​handelen, te beginnen met Azure IoT Hub en Azure Event Hubs. Streaming data en realtime analyses moeten net zo toegankelijk worden als batch data en conventionele analyses nu, ook voor zakelijke gebruikers.

Automatische aggregatie voor BI

Nieuw is ook automatische aggregatie. Aggregaties zorgen ervoor dat Power BI niet helemaal naar de back-end hoeft te gaan voor algemene samengevatte gegevens. Het probleem hiermee is echter dat ze moeten worden ontworpen wanneer een gebruiker de gegevens modelleert die Power BI zal opvragen. De nieuwe automatische aggregatiefunctie gaat dit automatisch doen, op basis van werkelijk waargenomen querypatronen, met een algoritme dat beter wordt naarmate het meer van dergelijke observaties verzamelt.

De previews van zowel streaming dataflows als automatische aggregaties komen in juli, en beide zijn exclusief voor Power BI Premium. Een andere Premium-functie, Power BI-implementatiepijplijnen, krijgt ontwikkelaar-gerichte automatiserings-API’s waarmee tools zoals Azure DevOps, GitHub en Azure Pipelines de implementatie van Power BI-assets kunnen automatiseren. Automatiserings-API’s zijn nu al beschikbaar.

Cosmos DB gaat geld besparen

Cosmos DB, de beheerde, grootschalige, multi-model NoSQL-database van Microsoft, gaat nog een stap verder in de cloud-native stamboom, door de serverless optie algemeen beschikbaar te maken voor alle API’s van Cosmos. Met een serverless versie van Cosmos DB kunnen klanten het gebruiken zonder clusters van expliciete grootte te hoeven leveren

Cosmos krijgt verder een heleboel ‘retro’ functies: een geïntegreerde cache, op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) en Always Encrypted, een functie die is geleend van SQL Server en Azure SQL Database, die gegevens binnen een applicatie volledig versleutelt voordat ze zelfs maar in de database worden opgeslagen. De geïntegreerde cache-service gaat geld besparen door het verminderen van volledige database-reads. Microsoft zegt dat het zo de cachekosten verlaagt met 96 procent en de prestaties voor read-heavy workloads verhoogt met 300 procent.