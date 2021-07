Celonis en Wipro gaan bedrijven helpen processen te optimaliseren

Celonis richt samen met Wipro het Global Celonis Center op. Het nieuwe centrum helpt bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het Celonis Execution Management System en Wipro’s expertise in het stroomlijnen van operations stellen bedrijven in staat hun finance-, HR- en supply chain management-processen te optimaliseren.

Celonis en Wipro verwachten dat het centrum een boost geeft aan organisaties die herstellende zijn van de coronacrisis en hun organisatie meer weerbaar willen maken. Organisaties kunnen met het centrum nieuwe bedrijfsprocessen inrichten, zonder afscheid te hoeven nemen van hun IT-investeringen.

Optimaliseren met digital twins

In het Global Celonis Center kunnen klanten met digital twins van hun bedrijfsprocessen werken om die te monitoren, standaardiseren en controleren. Verder kunnen ze haperingen in hun efficiëntie en gebruikservaringen identificeren en elimineren, om zo de vruchten van slimme, door data gedreven besluitvoering te plukken. Dit leidt tot betere klantervaringen en levert een hogere bedrijfswaarde op, terwijl het tegelijkertijd kosten drukt.

“De Wipro-Celonis samenwerking geeft klanten toegang tot meer krachtige tools dan zij voorheen voorhanden hadden, waaronder next-gen outsourcing modellen voor Data-operations-as-a-service en real-time gegenereerde inzichten in bedrijfsprocessen,” zegt Amit Puri, Vice President bij Celonis. “Wipro’s expertise in op SaaS gebaseerde cloudtransformaties en onze process managementtechnieken en execution managementoplossingen stellen organisaties in staat om hun digitale transformatietrajecten te versnellen.”

Vorige maand ontving Celonis nog een kapitaalinjectie van 800 miljoen euro en trok het de voormalige Finance-VP van Google, Carlos Kirjner, aan als CFO.