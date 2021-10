ServiceNow en Celonis slaan handen ineen voor geïntegreerde diensten

ServiceNow en Celonis gaan intensief samenwerken voor het leveren van compleet gedigitaliseerde workflows en andere producten en diensten. Beide bedrijven integreren hiervoor onder meer hun platforms, maar investeren ook in elkaar.

De strategische samenwerking gaat zich vooral richten op het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Hiervoor wordt het ServiceNow-platform voor het maken van en optimaliseren van workflows gecombineerd met het Execution Management System van Celonis. Dit laatste platform helpt bedrijven met data hun zakelijke processen te verbeteren.

Integratie platform en tooling

Als onderdeel van de samenwerking wordt het low-code workflowplatform van ServiceNow en de bijbehorende realtime processen gecombineerd met tooling van Celonis voor het verfijnen van processen, zoals process mining, en de uitvoering daarvan. Hiermee hopen beide bedrijven klanten te helpen met het in kaart brengen hoe werkprocessen bij mensen werken, maar ook tussen systemen en andere processen.

Dit moet leiden tot meer inzicht in welke processen kunnen worden geautomatiseerd en het daadwerkelijk doorvoeren van deze workflowautomatisering. Uiteindelijk moeten de resultaten een betere klantenervaring, een groei van de omzet, kostenbesparingen en een grotere cashflow opbrengen.

Wederzijdse investeringen

Opvallend is dat naast de integratie van elkaars producten en het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen, ServiceNow en Celonis ook in elkaar gaan investeren. Hoe deze investeringen er precies uitzien, is niet bekendgemaakt. Andere gezamenlijke activiteiten worden ondernomen op de terreinen van marketing en verkoop.

Celonis gaat verder het platform van ServiceNow gebruiken voor IT- en medewerkersbeheer. ServiceNow gebruikt de producten van Celonis voor process mining voor zijn interne financiële werkzaamheden en de verkoop.

Beide partijen verwachten dat de eerste gezamenlijke producten in de eerste helft van 2022 het licht zullen zien.

