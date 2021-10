Splunk breidt functionaliteit Cloud Platform flink uit

Splunk heeft zijn cloudgebaseerde dataplatform Splunk Cloud Platform een fikse update gegeven. De toegevoegde functionaliteit varieert van meer observability-mogelijkheden tot aan een op workloads gebaseerd pricingmodel.

Splunk wil met zijn cloudgebaseerde dataplatform Spunk Cloud Platform bedrijven in staat stellen data te gebruiken voor het optimaliseren van hun business en daarmee nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. Het moet daarbij niet uitmaken waar de hiervoor benodigde data zich bevindt.

Nieuwe functionaliteit

De nieuwe functionaliteit moet daarbij natuurlijk helpen. Onder meer heeft het platform nu het inzicht in alle data, de observability, flink verbeterd. Dit inzicht moet nu van de edge en on-premises tot aan alle hybrid en public cloudomgevingen gelden. Zo is functionaliteit toegevoegd voor het werken met ‘data in transit’ voordat het binnen het Splunk-platform wordt geïndexeerd. Met Data Manager kunnen klanten eenvoudig en geautomatiseerd data uit public cloudomgevingen als AWS ‘onboarden’. In de nabije toekomst moet dit worden uitgebreid naar Google Cloud en Microsoft Azure.

Het eveneens in preview beschikbare Ingest Actions geeft ook meer functionaliteit voor ‘data in transit’, met onder meer redigeer-, filter- en routeringsmogelijkheden naar Splunk of naar externe AWS S3 storage.

Cloudgebaseerde storage

Voor deze nieuwe functionaliteit heeft Splunk twee nieuwe opties toegevoegd aan zijn storage en value-based pricing tiers. De nieuwe Flex Index maakt kosteneffectieve invoer, zoeken en opslag mogelijk voor data met een lagere waarde.

De introductie van SmartStore laat Splunk nu ook cloudgebaseerde storage naar Azure uitbreiden. Eerder was dit al beschikbaar voor AWS en Google Cloud. Hierdoor kunnen Azure-klanten van Splunk opschalen terwijl de opslagkosten onder controle blijven. Ook is functionaliteit voor Splunk Enterprise nu toegankelijk gemaakt via het Splunk Enterprise Bèta programma.

Overige functionaliteit

Een andere uitbreiding van de mogelijkheden van het Splunk Cloud Platform is het sneller actie kunnen ondernemen met behulp van beter onderzoek naar alle gegevens via een betere zoekervaring. Zo biedt de tool Federated Search gebruikers een uniforme zoekervaring voor alle implementatietypes. Ook is Splunk Dashboard Studio nu beschikbaar op Splunk Mobile. Hiermee kunnen klanten hun meest complexe data-inzichten laten zien in visueel aansprekende dashboards. Op deze manier kan iedereen in de organisatie ze begrijpen en kan er actie op worden ondernomen. Deze dashboards kunnen overal mee naar toe met Splunk Mobile en Splunk TV. Zowel Federated Search als Dashboard Studio zijn nu algemeen beschikbaar.

Verder maakt Splunk zijn platform geschikter voor gebruik binnen iedere omgeving. Onder meer met meer self-service-mogelijkheden waarmee beheerders en ontwikkelaars eenvoudig hun Splunk-omgeving en -applicaties kunnen implementeren en volledig inzichtelijk houden. Zo kunnen zij met Splunk Operator for Kubernetes het platform moeiteloos installeren, opschalen en beheren in de geselecteerde cloudomgeving.

Workload-gebaseerde pricing

Niet alleen heeft het Splunk Cloud Platform nieuwe functionaliteit gekregen, ook is aan de pricing-modellen gesleuteld. De komst van op workloads gebaseerde pricing moet klanten in staat stellen de functionaliteit van het Splunk Cloud Platform op basis van de benodigde infrastructuur in te kopen. Dit pricingmodel is nu beschikbaar voor alle Splunk Cloud Platform klanten.