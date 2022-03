TIBCO en Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team verlengen samenwerking

TIBCO verlengt een samenwerking met het Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team. De software van TIBCO werd in het afgelopen jaar gebruikt voor racesimulaties en kostenanalyses. In het aankomende seizoen breidt het softwaregebruik uit.

TIBCO ontwikkelt analytics sofware. Sinds 2019 werkt de organisatie samen met het Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team. TIBCO Spitfire, een analytics-oplossing, wordt gebruikt om races te simuleren en raceauto’s te optimaliseren. De TIBCO Cost Visualizer Tool berekent auto-ontwerp- en productiekosten met een optimale ROI. Vandaag maakte TIBCO bekend dat de samenwerking in het aankomende Formule 1-seizoen vervolgt.

TIBCO Spitfire en Cost Visualizer Tool

“Het was een uitdagend jaar voor alle teams”, deelt Michael O’Connell, chief analytics officer bij TIBCO. “Door een groot aantal COVID-protocollen, nieuwe reglementen, verschillende circuits en een overvolle agenda stond iedereen onder enorme druk. Toen het einde van het seizoen in zicht kwam, speelde het gebruik van digital twins en racesimulaties een belangrijke rol bij het optimaliseren van autoprestaties.”

Een digital twin is een digitale representatie van een fysiek object. In dit geval maakte het team digitale kopieën van alle onderdelen waaruit een raceauto bestaat. Het Formule 1-team voerde de eigenschappen van auto-onderdelen en raceomstandigheden in, waarna TIBCO Spitfire berekende hoe de auto in een racescenario presteert. De digital twin maakt het mogelijk om te bepalen of een aanpassing betere prestaties oplevert, zonder fysieke auto-onderdelen te hoeven vervangen of testen.

Michael Taylor, IT director van het Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, voegt toe dat de TIBCO Cost Visualizer werd gebruikt om de ROI van ontwerp- en productiekosten te berekenen. “Zo hebben we een voorsprong in de planning en uitvoeringen van elke race.”

Meer data, meer titels

Sinds de samenwerking (2019) won het team 60 races en meerdere kampioenschappen. Het aankomende seizoen gaat op 18 maart van start. Op die dag begint de Grand Prix van Bahrain, een land nabij de westkust van Saoedi-Arabië. Mercedes-AMG Petronas gaat voor niets minder dan de winst. Daar draagt TIBCO opnieuw aan bij.