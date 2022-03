Xiaomi introduceert de Xiaomi 12 Series, bestaand uit de Xiaomi 12X, Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro. Verbeterde camera’s en snelle laadtijden zetten de toon.

Elke uitvoering bevat een 50MP-camerasensor. De tweede en derde camera verschilt per model. De Xiaomi 12 Pro en Xiaomi 12 nemen in 8K-resoluties op. De camera’s van beide modellen worden met AI aangestuurd om automatisch op bewegende of stilstaande objecten te focussen. Een nachtmodus verbetert de kwaliteit van foto’s en video’s bij weinig licht.

Processor en RAM

De Xiaomi 12 Pro en Xiaomi 12 zijn uitgerust met een Snapdragon Gen 1-processor. De Xiaomi 12X heeft een Snapdragon 870. Over de Snapdragon 8 Gen 1 valt niets te klagen: dit is een van de krachtigste Android-opties van het moment. De Snapdragon 870 is minder krachtig, maar net zo kostenefficiënt als de Gen 1.

Elk model heeft LPDDR5 RAM. Capaciteit varieert van 8GB tot 12GB, afhankelijk van de uitvoering.

Xiaomi 12 Series display

De display van de Xiaomi 12 Pro (6,73-inch) is ietsjes groter dan de Xiaomi 12 en Xiaomi 12X (6,28-inch). Alle modellen hebben een verversingssnelheid van 120Hz. De Xiaomi 12 Pro onderscheidt zich met AdaptiveSync Pro, een functie die de verversingssnelheid aanpast aan de hand van content.

Laadsnelheid

Laadsnelheden zijn een speerpunt. Een lege Xiaomi 12 Pro is in een recordtijd van 18 minuten opgeladen, mede door een 120w oplader. Ook de Xiaomi 12 en Xiaomi 12X scoren bovengemiddeld goed. De 12 Pro en 12 zijn uitgerust met AdaptiveCharge, een algoritme voor een langere batterijduur.

Voor de twijfelaar

Investeer je in een smartphone om te filmen en fotografen, dan is de Xiaomi 12 Pro zijn prijs waard. De camera’s onderscheiden zich van de goedkopere Xiaomi 12 en Xiaomi 12X.

Fotografeer je graag, maar niet genoeg om 200 euro extra te betalen, dan biedt de Xiaomi 12 een prima middenweg. De Xiaomi 12X is meer dan voldoende voor alledaags gebruik.

De meest voordelige uitvoeringen kosten 699 euro (Xiaomi 12X), 899 euro (Xiaomi 12) en 1099 euro (Xiaomi 12 Pro).

