Gelukkig nieuwjaar! 2024 is begonnen en dat betekent een nieuwe seizoen van Techzine Talks! Dit jaar zal Windows 12 zijn opwachting gaan maken. In deze aflevering zetten we alle berichten en geruchten naast elkaar om te beoordelen of Microsoft gaat zorgen voor een techdisruptie met zijn nieuwe besturingssysteem.

Als we de introductie van Windows 8 buiten beschouwing laten, dan hebben de laatste versies van Windows niet echt een revolutie veroorzaakt; het waren eerder evoluties. Met Windows 12 zou dat weleens kunnen veranderen, als we alle berichten mogen geloven. Zo lijkt Microsoft nu serieus werk te gaan maken van ARM-ondersteuning. Ook zou Windows 12 modulair opgebouwd worden en verdeeld worden over verschillende partities. Dit maakt het besturingssysteem een stuk veiliger, maar ook eenvoudiger in beheer en om te patchen. Tot slot zal Microsoft Copilot een centraal onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe OS. Hiermee krijgt AI een grote rol in het helpen en ondersteunen van gebruikers in Windows 12.

