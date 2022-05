VESA introduceert een keurmerk voor displays met een variable refresh rate (VRR). De organisatie is onder andere bekend van DisplayPort en DisplayHDR, twee veelgebruikte standaarden voor displays.

Traditionele displays hebben een statische verversingssnelheid, waardoor sommige apparaten visuele storingen opleveren. Een VRR display is in staat om de verversingssnelheid aan te passen aan een aangesloten apparaat.

In 2014 introduceerde VESA ‘Adaptive-Sync’, een standaard voor VRR displays. De standaard stelt displayfabrikanten in staat om VRR displays te produceren met ondersteuning voor alle grote GPU-merken. Adaptive-Sync wordt door diverse fabrikanten gebruikt, maar de kwaliteit van producten loopt uiteen. In 2019 toetste Nvidia hoe Adaptive-Sync displays presteren in combinatie met Nvidia GPU’s. Slechts 6 procent van alle modellen voldeed aan de verwachting.

Om de kwaliteit op te krikken introduceert VESA het ‘Certified AdaptiveSync Display’-logo, een nieuw keurmerk voor displays die de standaard gebruiken. Je vindt het logo binnenkort op VRR displays van grote fabrikanten. Zij kunnen hun modellen op aanvraag laten toetsen door VESA. De organisatie gebruikt meer dan 50 testcriteria om de prestaties van een VRR display te bepalen. Voldoet de display aan de criteria, dan ontvangt de display het logo.

Certified AdaptiveSync Display

De testcriteria werden in samenspraak met de grootste GPU- en displayfabrikanten opgesteld. “Het programma is open en industriewijd”, stelt Roland Wooster, vertegenwoordiger van Intel en voorzitter van de VESA Display Performance Metrics Task Group. “Het logo geeft consumenten een garantie dat hun display voldoet aan een reeks duidelijke criteria. De lat ligt hoger dan de meeste bestaande keurmerken. We blijven aan de standaard werken om op nieuwe displayontwikkelingen te reageren, net zoals altijd.”

Seok Ho Jang, VP IT Development Division bij LG Electronics, laat weten dat LG aan meerdere gecertificeerde displays werkt. “De LG UltraGear 27GP950 en 27GP850 zijn de eerste displays die aan de standaard voldoen. We verwachten hetzelfde van meerdere nieuwe modellen die met verloop van 2022 verschijnen.”

