Klanten van VodafoneZiggo hebben het recht om een eigen modem of router te kiezen, maar daar voldoet de provider niet aan. Vandaar ontvangt VodafoneZiggo vanaf 1 juli 2022 een boete van 12.500 euro voor elke dag waarop klanten geen vrije routerkeuze hebben.

VodafoneZiggo staat onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM controleert op meerdere marktregels, waaronder de vrije routerkeuze. De richtlijn werd in 2021 ingevoerd door de Europese Commissie. Europese internetproviders worden sindsdien verplicht om bedrijven en consumenten zelf te laten kiezen voor het eindapparaat van een internetaansluiting. In Nederland ging de regel op 28 januari 2022 in.

VodafoneZiggo mag sindsdien niet meer beslissen over de router of het modem waarmee klanten worden aangesloten. Volgens de ACM houdt de provider zich niet aan de regels. Klanten zijn overgelaten aan een standaardmodel. Vandaar voert de ACM de druk op. VodafoneZiggo ontvangt vanaf 1 juli 2022 een dwangsom van 12.500 euro voor elke dag waarop klanten geen vrije routerkeuze krijgen.

Het totale bedrag kan oplopen tot 500.000 euro. De regel geldt voor nieuwe en bestaande klanten. Wil een bestaande klant een eigen router of modem aansluiten, dan moet VodafoneZiggo daarin ondersteunen.

Overtreding

“We hebben geconstateerd dat het voor sommige klanten van VodafoneZiggo nog steeds niet mogelijk is om een modem of router van eigen keus aan te sluiten”, aldus ACM-bestuurslid Manon Leijten. “Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die keuze heeft, hebben we in februari al aangekondigd dat we daar mogelijk handhavend tegen gaan optreden.”

Een vrije routerkeuze heeft twee voordelen. Allereerst is het makkelijker om over te stappen naar een andere provider. Ten tweede zijn router- en modemfabrikanten genoodzaakt om te concurreren, wat innovatie in de hand werkt.

Tip: ACM doet nader onderzoek naar vrije modemkeuze Ziggo