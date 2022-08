Intel verwacht de nieuwe wifistandaard vanaf 2025 te ondersteunen in laptops en desktops.

Intel verwerkt wifi 7 naar verwachting binnen de komende twee jaar in pc’s. Dat maakte de organisatie onlangs bekend.

Eric McLaughlin, VP van de Client Computing Group bij Intel, deelde het nieuws tijdens een persconferentie. “We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van Intels Wi-Fi ‘802.11be’ om een Wi-Fi Alliance-certificering te krijgen. De standaard wordt tegen 2024 in pc-producten als laptops geïnstalleerd. We verwachten dat de standaard in 2025 op de belangrijkste markten verschijnt.”

De bekendmaking werd gedeeld door Zuid-Koreaanse website ETNews en opgepikt door The Register. De 802.11be-standaard van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), beter bekend als wifi 7, maakt naar verwachting gebruik van de 6 GHz-, 2,4 GHz- én 5 GHz-band. De standaard biedt een kanaalbandbreedte van 320 MHz, twee keer zoveel als de 160 MHz van wifi 6 en wifi 6E.

Wifi 7

Daarnaast verhoogt wifi 7 de doorvoer met maximaal 20 procent. De standaard draait op 4.096 quadrature amplitude modulation (QAM), vier keer zoveel als wifi 6 en wifi 6E (1.024 QAM). Ook voegt de standaard multi-link operation (MLO) en multi-resource unit puncturing toe.

Verder past wifi 7 zich aan aan 6 GHz-frequenties die niet worden gebruikt door lokale elektronica zoals radiotelescopen en weerradars. Als gevolg worden verbindingen betrouwbaarder. Daarnaast maakt multi-link operation (MLO) het mogelijk om tegelijkertijd te verbinden met meerdere kanalen en snelheden te verhogen. De theoretische topsnelheid is 40 Gbps.

Intel verwacht dat laptops met de wifistandaard een maximale snelheid van 5,76 Gbps kunnen bereiken. De voorwaarde is dat het systeem het 320 MHz-kanaal, 4.096 QAM en MLO ondersteunt. “Het is in de industrie normaal om aan te nemen dat nieuwe wifiproducten in de 6 GHz-band met 90 procent efficiëntie opereren. Vandaar zou de maximale snelheid 5,19 Gbps zijn”, aldus Intel.

“Aangezien er nog meer dan een jaar te gaan is voor de release van 802.11be, is het mogelijk dat we de verwerkingssnelheid nog verder kunnen verbeteren”, deelde Eric McLaughlin met ETNews. Chipmakers Qualcomm en MediaTek hebben reeds wifi 7-chipsets gelanceerd.