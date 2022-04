Broadcom introduceert vier chips voor Wi-Fi 7 access points. Volgens de organisatie leveren de chips twee keer zoveel snelheid als huidige Wi-Fi 6 en 6E access points.

Elke nieuwe versie van het wifiprotocol wordt getest en gecertificeerd door de Wi-Fi Alliance. De belangenvereniging heeft honderden leden, waaronder ’s werelds grootste technologiebedrijven.

Zij bieden wifi aan, in de vorm van devices, access points en switches. Zij moeten met een nieuw protocol kunnen werken, want anders belandt de technologie nooit op de markt.

De meest recente certificering is Wi-Fi 6E. Hoewel het nog jaren kan duren voordat Wi-Fi 7 een certificering ontvangt, maakte Broadcom vandaag vijf chips voor Wi-Fi 7 devices bekend.

Hoe is het mogelijk?

Zoals eerdergenoemd is Wi-Fi 7 nog niet gecertificeerd. Toch heeft Broadcom een basis om mee te werken. De chips zijn gebaseerd op een concept.

In 2020 publiceerde The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) een voorstel voor het eerstvolgende netwerkprotocol. Bijna elk officieel wifiprotocol begint met een voorstel van de IEEE. Er is geen garantie dat het meest recente voorstel uiteindelijk wordt gecertificeerd, maar het lijkt er wel op.

Broadcom gelooft erin, zo blijkt uit de introductie van vandaag. De fabrikant gebruikte het concept van IEEE als basis voor vier van ’s werelds eerste Wi-Fi 7 chips.

Wi-Fi 7 access points

Volgens Broadcom maken de chips het mogelijk om access points te produceren die twee keer snel werken als huidige modellen. Onder de introducties vind je de BCM67263. Broadcom ontwierp de BCM67263 voor access points in woningen. De chip ondersteunt vier Wi-Fi 7 streams op de 6GHz-band. Volgens Broadcom piekt de PHY rate op 11,5 Gbps.

De overige chips zijn vergelijkbaar met de BCM67263. Specificaties verschillen, maar elke chip werd ontworpen voor access points. De BCM4389 is een uitzondering op de regel: deze chip is bedoeld voor mobiele handsets. De introducties zijn vanaf vandaag op aanvraag beschikbaar.