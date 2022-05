Logitech heeft aan zijn Masters Series een tweetal mechansiche toetsenborden toegevoegd; de MX Mechanical en de MX Mechanical Mini. Deze fijngevoelige toetsenborden zijn vooral geschikt voor gebruikers uit de creatieve industrie.

De techfabrikant wil met de MX Mechanical- en de MX Mechanical Mini-toetsenborden gebruikers meer productiviteit bieden door hoogwaardige mechanische toetsten en precisie tracking. De toetsenborden beschikken over mechanische keys met een laag profiel. Een speciale Tactile Quiet (Bruin) toets-schakelaar maakt het mechanische toetsenbord zeer stil, maar geeft ook een verbazingwekkend gevoel van weerstand en feedback. Speciale Clicky (Blauw) en Linear (Rood) key-schakelaars zijn ook beschikbaar.

Ook zijn de toetsenborden ontworpen met tweekleurige keycaps en beschikken ze over achtergrondverlichting met zes verlichtingsopties. Hierdoor passen de toetsenborden de helderheid automatisch aan op het omgevingslicht. Wanneer verlichting niet nodig is, schakelt het licht uit voor energiebesparing.

Muis MX master 3S

Een nieuwe muis, de MX Master 3S, beschikt over een 8.000 DPI optische sensor en werkt op de meeste oppervlaken, ook op glas. De speciale muis is voorzien van een MagSpeed Electromagnetic-wiel dat in één seconde door 1.000 regels scrolt, een zijwaarts scrollwiel voor snellere horizontale navigatie en unieke ergonomische vorm voor langdurig comfort.

Alle toetsenborden en de muis zijn verder compatibel met de Options+ Bèta-software. Hiermee kunnen gebruikers de toetsenbroden en de muis naar eigen inzicht aanpassen en aan toetsen functionaliteit toewijzen. Dit om hun manier van werken teoptimaliseren. Alle toetsenborden en de muis kunnen met drie verschillende devices verbinding maken en zijn compatibel met Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS en Linux.

De MX Mechanical, MX Mechanical Mini en MX Master 3S zijn nu verkrijgbaar. De MX Mechanical heeft een adviesprijs van 179,99 euro, de MX Mechanical Mini 159,99 euro en de muis kost 129 euro.

