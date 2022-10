Jozef Síkela, de Tsjechische minister van Industrie en Handel, maakt bekend dat de EU-richtlijn voor USB-C-laders definitief is goedgekeurd door de Europese Raad.

In 2024 wordt USB-C de verplichte oplaadstandaard voor diverse devices, waaronder telefoons, koptelefoons en tablets. Vanaf dat moment hoeven Europese consumenten geen verschillende opladers meer te kopen voor nieuwe mobiele telefoons. Met de nieuwe richtlijn heb je nog maar één oplader nodig voor de meeste draagbare devices.

USB-C EU

De nieuwe regels maken USB-C verplicht voor diverse apparaten. Daarnaast verplicht de richtlijn een verpakkingslogo dat aangeeft of een apparaat met een oplader wordt geleverd, evenals een etiket met de specificaties van oplaadprestaties. Consumenten krijgen ook de keuze om een apparaat met of zonder oplader te kopen, voor het geval dat een nieuwe oplader onnodig is.

De standaard voor laders en laadtechnologie belooft de hoeveelheid e-afval te verminderen. Volgens minister Síkela hebben veel consumenten minstens drie opladers voor mobiele telefoons in huis. Het vinden van een geschikte oplader voor een nieuw apparaat kan “behoorlijk vervelend zijn”, aldus de Tsjech. Bovendien leveren afgedankte opladers ongeveer 11.000 ton e-afval per jaar op. Volgens de Europese Unie bespaart een oplaadstandaard tijd, geld en uitstoot.

Draadloos opladen

Draadloos opladen wordt door meerdere fabrikanten ondersteund, maar de technologie is nog lang niet gestandaardiseerd. Daar wil de Europese Commissie aan werken. Vier jaar na de inwerkingtreding van de USB-C-richtlijn beoordeelt de Europese Commissie hoe het plan is uitgepakt en of draadloos opladen verplicht kan worden.

Tip: USB-C-oplaadingang vanaf 2024 verplicht in smartphones en tablets