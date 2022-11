Synology lanceert de DS923+, een NAS-apparaat voor kleinbedrijven en thuiskantoren. De verwachtingen zijn hoog. Het model is de opvolger van de DS920+, een van de populairste systemen die Synology ooit heeft geproduceerd.

De nieuwe DS923+ heeft vier sleuven voor maximaal 50TB aan SSD-capaciteit. Een optionele expansion unit (DX517) maakt het mogelijk om uit te breiden naar negen schijven en 120TB aan SSD-capaciteit. Dit is ruim voldoende voor backupping en algemene storage onder kleinbedrijven.

Zoek je een NAS-apparaat voor grootschalige virtualisatie, dan ben je bij het verkeerde adres. Synology ontwierp het model voor kleinbedrijven en thuiskantoren. De Nederlandse adviesprijs bedraagt 635 euro (inclusief btw). Voor dat bedrag vindt je geen grootzakelijke systemen, zij het bij Synology of een concurrent.

Synology DS923+

Het model is te zien als de opvolger van de DS920+ uit 2020. De prijs van de DS920+ was tijdens de lancering vergelijkbaar met de DS923+. Wat hardware betreft koos Synology voor een nieuwe aanpak.

Processoren van Intel waren in de afgelopen tien jaar kenmerkend voor de productserie, maar met de DS923+ kiest Synology voor AMD. Het nieuwe model wordt geleverd met een AMD Embedded Ryzen R1600 CPU.

Over de CPU-prestaties valt niets te klagen. De AMD Embedded Ryzen R1600 heeft twee cores en een kloksnelheid van 2,6Ghz. De four-thread architecture maakt het mogelijk om de CPU over meerdere workloads te verdelen.

De keerzijde is dat de CPU geen geïntegreerde grafische kaart bevat, in tegenstelling tot de Intel-processoren van voorgaande modellen. Dit betekent dat sommige grafische workloads meer vermogen van de CPU zullen innemen.

De gemiddelde gebruiker zal weinig van het verschil merken. De meeste kleinbedrijven kopen geen NAS-apparaat om grafische workloads te verwerken, maar om gemakkelijk met bestanden samen te werken en backups te maken. Voor dat doel is de processor geschikter dan zijn voorgangers.

Software

Het model is een uitstekende basis voor de software van Synology. ‘Drive’ maakt het mogelijk om de apparaten van meerdere locaties eenvoudig in een opslagomgeving te verbinden. ‘Active Backup Suite’ biedt alle benodigdheden voor backups en recovery. ‘Surveillance Station’ stelt gebruikers in staat om surveillancebeelden op te slaan en het NAS-apparaat in te zetten voor AI-beeldanalyses.

De tools zijn slechts een greep uit het totale aanbod van DSM, het besturingssysteem van Synology. De DS923+ is vanaf nu verkrijgbaar bij partners en resellers.

