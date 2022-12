Samsung en Google hebben een oplossing uitgebracht voor een probleem met Microsoft Intune voor de Samsung Galaxy S22-smartphone in combinatie met Android 13.

Volgens de techgigant waren er de laatste tijd klachten met het inregelen van Samsung smartphones, speciaal de Galaxy S22- en S21-modellen, met Android 13 in de provisioningtool Microsoft Intune. De tool helpt bedrijven bij het beheer van Windows-, Android-, macOS-, iOS- en iPadOs-devices. Hiermee kunnen beheerders apparaatspecifieke policies doorvoeren voor gebruikers die met eigen of zakelijke toestellen toegang hebben tot belangrijke data.

Het probleem dat zich voor de Samsung S22- en S21-smartphones voordeed, was dat gebruikers niet het hele aanmeldproces konden doorlopen als zij een zogenoemd Work Profile voor zelf meegebrachte (BYOD) devices instelden.

Tijdens dit aanmeldproces kregen zij de error-melding ‘Can’t setup device. Contact your IT admin for help’ te zien. Deze melding werd gevolgd door het bericht ‘Unable to create Work Profile’.

Fix

In samenwerking met Samsung en Google is nu een fix voor dit probleem uitgebracht. Gebruikers wordt geadviseerd om eerst het device opnieuw op te starten, voordat het hele aanmeldproces via Microsoft Intune weer wordt opgestart.

Wanneer het probleem zich blijft voordoen, wordt geadviseerd de Android Device Policy app uit de Google Play Store te downloaden voordat met het aanmeldproces wordt gestart.

Overige onderzochte problemen

Volgens Microsoft wordt onderzocht of het probleem zich ook mogelijk voordoet bij oudere Samsung-modellen dan de Galaxy S22 en S21. Hierbij gaat het om Samsung Galaxy-devices met Android 11 en later die volledig via Android Enterprise worden beheerd. Deze toestellen zouden zich in een niet-compliant status zetten wanneer een device opnieuw wordt opgestart of wanneer een beheerde update wordt uitgerold.

Daarnaast heeft de techgigant ook een fix uitgebracht voor via Intune aangemelde Samsung-devices met een Work Profile waarbij e-mail- en VPN-problemen ontstonden vanwege missende certificaten. Dit expliciet na een upgrade naar Android 12.

