De nieuwe NAS biedt ondersteuning voor een diversiteit aan platformen, een veilige private cloud en geavanceerde multimediamogelijkheden.

Synology heeft een nieuwe de 2-bay DiskStation, de DS223 aangekondigd. De nieuwe NAS is de nieuwste toevoeging aan de reeks opslagservers van het bedrijf voor thuis en kleine ondernemingen.

De DS223 wordt aangedreven door het Synology DiskStation Manager (DSM) besturingssysteem. De NAS wordt ook geleverd met “een complete reeks intuïtieve oplossingen voor gegevensbeheer waarmee thuisgebruikers hun groeiende gegevens onder controle kunnen krijgen”, aldus het bedrijf.

Private Cloud vereenvoudigt gegevensbeheer

Met de DS223 kunnen gebruikers bestanden uit verschillende bronnen consolideren op hun eigen private cloud. Dit maakt hun gegevens gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig te beheren vanaf elk apparaat. De DS223 biedt tot 36TB aan ruwe opslag voor documenten, media en andere bestanden van gebruikers op één veilige locatie.

Er is ook een optie om de DS223 te integreren met populaire cloudopslagdiensten, zoals Google Drive, Dropbox en Microsoft OneDrive. Hierdoor kunnen gebruikers bestanden synchroniseren van en naar de cloud, waardoor een effectieve datacentralisatie en -eigendom ontstaat.

Bescherming tegen ransomware

De DS223 kan dienen als bestemming voor realtime of geplande back-ups van data op verschillende computers, waardoor deze effectief worden beschermd tegen ransomware of onbedoelde verwijdering. Op mobiele apparaten kunnen gebruikers Synology Photos configureren om automatisch foto’s en video’s te uploaden naar hun privécloud voor continue bescherming.

Met Synology Surveillance Station wordt de DS223 een volwaardig videobeheersysteem dat beelden lokaal opslaat voor maximale privacy. Flexibele ONVIF-ondersteuning en meer dan 8.300 gevalideerde IP-camera’s maken het systeem compatibel met menig camera en daarmee het gebruik kinderlijk eenvoudig.

Ondersteuning voor meerdere platforms

De DS223 biedt ondersteuning voor alle bekende besturingssystemen, zoals Windows en Mac, maar ook handige mobiele apps. Dit zorgt voor snelle waarschuwingen in geval van potentieel gevaarlijke situaties, zodat gebruikers snel actie kunnen ondernemen.

“Aangezien de hoeveelheid data die we dagelijks genereren in een ongekend tempo blijft groeien, is de behoefte aan effectief bestandsbeheer nog nooit zo groot geweest”, zegt Michael Wang, productmanager bij Synology.

“De DS223 is de perfecte oplossing voor thuisgebruikers die hun gegevens op een slimme manier willen beheren met een gecentraliseerd, uitgebreid platform dat verder gaat dan basisopslagmogelijkheden.”