De Samsung Galaxy S23 is nu enkele weken te koop voor 949 euro. Volgens gebruikers en reviewers, die met positieve reacties blijven komen, een zinvolle investering. We zetten de nieuwste geluiden over de smartphone op een rij.

“Het kleinste lid van de S23-familie is erg krachtig”, is PCMag van mening. “Als het aankomt op kleinere Android-telefoons, kan je het niet veel beter doen dan de Galaxy S23.” En ook andere recensenten zijn te spreken over de smartphone. “Dit is ongetwijfeld een van de beste smartphones van 2023”, voorziet TechRadar.

“Er zijn genoeg veranderingen hier, van een helderder display tot een zeer indrukwekkende chipset die de show runt, om ervoor te zorgen dat de Galaxy S23 zijn plaats verdient tussen de beste Android-telefoons”, schrijft Tom’s Guide. De review prijst de onderdelen, met name voor mensen die op zoek zijn naar een upgrade van een oudere telefoon.

Samsung Galaxy S23

Samsung heeft meerdere modellen binnen de Galaxy S23-serie uitgebracht. Andere uitvoeringen zijn de Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra, maar voor die telefoons betaal je meer. De meest uitgebreide versie kost zelfs 1819 euro, bijna het dubbele van wat je voor de Galaxy S23 betaalt. En met op papier sterke features, die in de praktijk bevallen, lijkt de Samsung Galaxy S23 een zinvolle investering.

Qualcomm-chip

Qua processor vertrouwt ieder model binnen de Galaxy S23-lijn op dezelfde chip, namelijk de ‘Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy’ van Qualcomm. Hiermee is Samsung wel wat afgestapt van de koers van vorige lijnen, toen het ook nog Galaxy-telefoons uitbracht met de eigen Exynos-chips. De gebruikte Snapdragon-chipset is echter op maat gemaakt voor de toestellen, wat weer uitstekende prestaties op kan leveren.

“De Snapdragon 8 Gen 2-chipset, verantwoordelijk voor een aantal batterijprestatieverbeteringen, is een beetje anders – en beetje sneller – dan de 8 Gen 2 in andere Android-vlaggenschepen”, stelt The Verge. Zo scoort de Galaxy S23 aanzienlijk beter in de Geekbench 5.5 single-core-benchmark dan de OnePlus 11, waar de gewone Snapdragon 8 Gen 2 in zit. “Wat ik kan zeggen is dat de telefoons zo ongeveer alles wat ik deed gemakkelijk afhandelden”, concludeert The Verge.

Als we wat verder kijken naar de batterij waar bovenstaande recensie het over heeft, dan valt op dat de Galaxy S23 een 3900 mAh accu heeft. Dat is groter dan de batterij gebruikt in de Galaxy S22 van vorig jaar (3700 mAh). Daarnaast biedt de processor een betere energie-efficiëntie. De meeste recensenten stellen dat de telefoon met een volle lading gemakkelijk de dag doorkomt.

Verder wordt de Galaxy S23 ondersteund door 8GB RAM, waardoor de telefoon in staat is de meeste taken te ondersteunen. Samsung biedt voor de opslagcapaciteit keuzes uit 128GB of 256GB. Voor intensieve gebruikers kan 256GB interessant zijn, want met 128GB kunnen ze tegen limieten aanlopen bij het opslaan van foto’s en video’s.

De nieuwste Samsung-telefoon

In de Tom’s Guide-review werd ook het display geprezen. “Het duurde niet lang tot ik de beste feature van de Galaxy S23 zag. Het is het 6,1-inch AMOLED-display, dat helderder is dan ooit tevoren.” Het scherm heeft een resolutie van 2340×1080 pixels. De refresh rate is tot 120Hz.

Het nieuwste vlaggenschip van Samsung is nu te koop in Nederland.