Een verkeerde firmware update voor HP OfficeJet-printers zorgt ervoor dat deze vastlopen met een ‘blauw scherm’. De techgigant is druk bezig dit euvel te verhelpen.

Een eerder deze maand uitgebrachte firmware voor HP OfficeJet-printers zorgt voor problemen, schrijft Bleeping Computer. De update verzorgt een blauw scherm en de error-code ‘83C0000B ‘op het ingebouwde touchscreen. Hierdoor loopt de printer vast in zijn printopdrachten.

HP OfficeJet 902X0-series

De getroffen HP-printers zijn specifiek de OfficeJet 902x-modellen. Getroffen printers zijn onder meer de HP OfficeJet Pro 9022e, de HP OfficeJet Pro 9025e, de HP OfficeJet Pro 9020eAll-in-One en de HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One Printer.

De problemen doen zich voor in een groot aantal landen. Denk aan de VS, het VK, Duitsland, Australië, Polen, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, maar ook in Nederland. Wel zou het volgens de techgigant gaan om slechts een beperkt aantal getroffen eindgebruikers.

Oplossing nog niet voor handen

De techgigant werkt op dit moment hard aan een oplossing, zo wordt op de support-site gemeld. Desondanks klagen veel getroffen eindgebruikers over gebrekkige communicatie. Wanneer een definitieve oplossing voor het vastlopen van de printers door de slechte update beschikbaar komt, is nog onbekend.

