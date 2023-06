ChatGPT zal binnenkort zijn thuis vinden in het MBUX infotainmentsysteem.

Vanaf vandaag, 16 juni, kunnen eigenaren van Mercedes-modellen met het MBUX-systeem deelnemen aan een bètaprogramma. Hiermee krijgen ze toegang tot de functionaliteit van ChatGPT. Door simpelweg te zeggen: “Hé Mercedes, ik wil meedoen aan het bètaprogramma”, kun je de mogelijkheden van dit veelzijdige taalmodel ontgrendelen en de gespreksvaardigheden van de auto vergroten.

Een spraakinterface blijkt af en toe nuttig, zodat bestuurders zich op de weg kunnen concentreren terwijl ze essentiële taken uitvoeren.

Met de mogelijkheid om open gesprekken aan te gaan en informatie over verschillende onderwerpen te genereren, kan de AI-agent helpen met taken zoals het samenvatten van inhoud em het synthetiseren van gegevens.

Mercedes verzekert klanten dat de spraakassistent, die wordt aangestuurd door ChatGPT in samenwerking met Microsoft AI, stemcommando’s zal accepteren en zinvolle gesprekken zal voeren. Gebruikers kunnen vragen naar hun bestemming, suggesties voor recepten vragen of antwoorden op complexe vragen krijgen terwijl ze hun handen aan het stuur en hun ogen op de weg houden.

De implementatie van ChatGPT maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van Mercedes om de stembedieningsmogelijkheden te verfijnen en de intuïtieve spraakassistent verder te ontwikkelen.

Bètatesten

Sommigen zullen zich afvragen of het praktisch is om tijdens het rijden complexe taken uit te voeren, zoals het zoeken naar eetgelegenheden in de buurt. Mercedes benadrukt echter scenario’s waarin de AI-assistent toegevoegde waarde kan bieden.

Als passagiers bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn om te helpen met specifieke vragen, kan de spraakassistent nuttig zijn bij het vinden van aanbevelingen of het navigeren door onbekende gebieden.

De spraakgegevens die worden verzameld tijdens interacties met ChatGPT worden geanonimiseerd en opgeslagen in de Intelligent Cloud van Mercedes-Benz. Maar als je je zorgen maakt over je privacy, dan zijn die niet ongegrond. De gesprekken worden opgeslagen en gebruikt om inzicht te krijgen in de voorkeuren van de gebruiker.

