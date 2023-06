Digitale technologie gaat een steeds grotere rol spelen in auto’s. Door het op de juiste manier in te zetten wordt de rijervaring prettiger, terwijl er ook veiligheidswinst te behalen valt. Bij Volvo zijn ze zich daar ook van bewust. Bij de recente onthulling van de nieuwe SUV, de EX30, was er dan ook de nodige aandacht voor wat de auto op technologisch vlak interessant maakt.

Volvo heeft met de EX30 in het algemeen ingezet op een compacte SUV, die volledig elektrisch is en voldoet aan de behoefte van slimme technologie. “Met de Volvo EX30 willen we premium, volledig elektrische mobiliteit naar een veel breder publiek brengen”, zegt CEO Jim Rowan hierover. Volvo wil dit realiseren met een prijs vanaf 36.000 euro. Dat maakt de SUV vooral geschikt voor ‘young professionals’, stelt de autofabrikant, al heb je hierbij de basisversie met een actieradius tot 344 km. Bij duurdere versies loopt de actieradius op, wat wel weer het overwegen waard is.

We zullen in dit artikel echter met name focussen op de sensoren in de auto. Mocht je wat meer over de specificaties willen weten, dan verwijzen we je naar de productpagina van Volvo.

Sensoren voor veiligheid

Wat op techgebied opvalt, is dat het bij het begin van de presentatie van Rowan al vrij snel over sensoren voor veiligheid gaat. Volvo denkt dat de EX30 veel gebruikt zal gaan worden in steden. In die gebieden, en dan zeker hier in Nederland, komen zogeheten ‘dooring’-ongelukken voor. Bij dergelijke ongelukken opent de bestuurder of een passagier de deur, terwijl er een fietser aan komt fietsen. De fietser fietst dan tegen de deur aan of krijgt een ongeluk met een andere verkeersdeelnemer door een ontwijkende stuurbeweging te maken. De EX30 gebruikt sensoren om een waarschuwingsalarm af te geven als zulke ongelukken dreigen te gebeuren. Dit alarm is afgestemd op alle deuren en gaat af bij naderende fietsers, scooters of hardlopers.

Een andere manier van Volvo om aan veiligheid te werken, is door in te spelen op vermoeidheid van de bestuurder. Volgens onderzoek waar de autofabrikant naar verwijst, is vermoeidheid regelmatig een oorzaak van een ongeluk. Vermoeidheid kan bijvoorbeeld voorkomen na een lange dag op het kantoor of door vervelende privégebeurtenissen. In dat geval nemen interne sensoren in de auto waar dat de vaardigheden van de bestuurder achteruitgaan. Da auto kan dan de bestuurder waarschuwen of begeleiden naar een parkeerplaats in de buurt.

Het comfort van de bestuurder

Bovenstaande features zijn met name gericht op veiligheid. De EX30 beschikt echter ook over features die inspelen op zowel veiligheid als comfort en gemak. Zo heeft Volvo de Park Assist Pilot-functie geüpdatet. Deze feature helpt de bestuurder bij het vinden van een parkeerplek, om vervolgens ook te ondersteunen bij het parkeren. Dit systeem remt, stuurt, versnelt en helpt bij de volledige manoeuvre. Het ondersteunt bij het inparkeren en uitparkeren, ongeacht hoe klein een geschikte parkeerplek is.

Er is ook een Pilot Assist-functie, dat wat meer weg heeft van assistentie bij het rijden op rijbanen. De feature maakt het mogelijk om automatisch van rij strook te veranderen, maar stuurt ook op wat meer ruimte bij het rijden naast een vrachtwagen.

Het lijkt ons dat vooral de sensoren voor veiligheid door een groot deel van de bestuurders goed ontvangen zullen worden. De Park Assist Pilot- en Pilot Assist-functies zijn vooral stappen in de richting van autonoom rijden. Dat valt goed bij mensen die daarvoor openstaan, terwijl weer een andere groep liever zelf alle rijmanoeuvres uitvoert. Die keuze biedt Volvo bij de nieuwste SUV.

