Google is gestopt met het ontwikkelen van een eigen Virtual Reality (VR)-bril in de vorm van Project Iris. Dit schrijft The Insider. De techgigant zou zich nu meer op de onderliggende software richten.

De recent geïntroduceerde Apple Vision Pro VR-bril krijgt op dit moment nog geen concurrentie van rivaal Google in de vorm van een eigen VR-bril. Volgens The Insider is de techgigant onlangs het een lopend project voor de ontwikkeling van een eigen VR-bril, Project Iris, gestopt.

Project Iris moest een VR-bril opleveren die, net als de Vision Pro, op een skibril leek. De technologie en expertise voor dit project haalde Google uit overnames van startups, zoals van smart glasses-specialist North in 2020.

Onbekende redenen

De redenen voor het stoppen van Project Iris zijn onbekend. Wel, zo geeft The Insider aan, hebben er de laatste tijd veel ontslagen en reorganisaties bij Google plaatsgevonden en is in februari het hoofd AR en VR van Google, Clay Bavor, opgestapt.

Meer aandacht voor software

In plaats van dat Google nu een eigen hoogwaardige VR-bril ontwikkelt, zou de techgigant zich meer op de hiervoor benodigde software gaan richten. Dit in het kader van de eerder dit jaar aangekondigde samenwerking met Samsung en Qualcomm op het gebied van VR en AR. De bril uit Project Iris was hiervan een onderdeel.

Meer concreet zou Google nu werken aan een Android XR-platform voor een headset van Samsung. Daarnaast zou de techgigant aan een ‘micro XR’- platform werken voor smart glasses. Dit laatste platform heeft volgens bronnen de codenaam ‘Betty’ meegekregen.

