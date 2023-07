Tijdens Galaxy Unpacked 2023 heeft Samsung zojuist de nieuwste producten in de Galaxy-lijn onthuld. Met de titel “Join the Flip Side” komt het met de nieuwste flip-phone in de vorm van de Galaxy Z Flip5 en brengt het vernieuwingen uit in de Z Fold, Galaxy Tab en Watch-reeksen.

Er zijn een groot aantal Galaxy-smartphones op de markt, maar de meest opvallende verschijningen zijn zonder meer de Z Flip en Z Fold. De gebruikerservaringen zijn tot nu toe erg gevarieerd geweest, maar met de nieuwe Flex Hinge hoopt Samsung een “esthetisch evenwichtig en solide ontwerp” te bieden. Daarnaast spreekt het bij de Flip- en Fold-serie over “sterke prestaties en een geoptimaliseerde batterij”. De Flip heeft een accu van 3700 mAh, terwijl de Fold kan rekenen op 4400 mAh. Ten opzichte van conventionele telefoons dient wel gezegd te worden dat de extra schermen meer druk op de batterij leggen, dus de echte wereld zal moeten uitwijzen hoe lang ze meegaan.

“Samsung brengt met zijn opvouwbare toestellen een revolutie teweeg in de mobiele sector, door de standaard te zetten en de gebruikservaring voortdurend te verfijnen,” stelt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile eXperiences bij Samsung Nederland. “Elke dag kiezen meer mensen voor onze opvouwbare producten, omdat ze een ervaring bieden die mensen willen en die ze op geen enkel ander apparaat kunnen krijgen. Met de Galaxy Z Flip5 en de Galaxy Z Fold5 tonen we onze toewijding om met innovatieve technologie aan de behoeften van onze klanten te voldoen.”

De nieuwe telefoons zouden in ieder geval tegen een stootje moeten kunnen en op wat spetters voorbereid zijn, met een IPX8-certificatie en Gorilla Glass Victus 2.

De zogeheten Flex Window, het schermpje aan de buitenkant van de telefoon, is 3,78 keer groter dan voorheen. Ook zijn er meer widgets en functies toegevoegd, zoals Quick Reply dat een volledig QWERTY-toetsenbord tevoorschijn tovert.

De camera’s zouden met een versterke Nightography-modus betere opnames in schemerige of donkere omstandigheden moeten maken. Met hulp van een AI-algoritme neemt het ruis weg uit de gemaakte foto’s. Een digitale 10x zoom zorgt voor betere kiekjes op afstand. Bij de Flip5 zit er een 10MP selfie-camera, 12MP ultrawide en een 12MP groothoek. De Fold5 bevat ook een 10MP camera voor selfies, een 4MP die onder de display zit, een 12MP groothoek, een 50MP groothoek en een 10MP telefotolens.

Beide telefoons bevatten een Snapdragon 8 Gen 2, maar bij de Fold5 zou de verbeterde koeling voor nog sterkere prestaties moeten zorgen.

De Flip5 zal vanaf 1199 euro op de markt komen, terwijl de Fold5 bij 1899 euro begint. Bij deze modellen zit een extra inruilwaarde van 200 euro en een jaar lang gratis Samsung Care+. Algemene beschikbaarheid is vanaf 11 augustus, hoewel er al vanaf 26 juli reserveringen gemaakt kunnen worden.

Watch6 en Watch 6 Classic

Bij de Galaxy Watch6-serie stipt Samsung de vernieuwe functionaliteiten aan van de slaap-analyse die het uit kan voeren. Zo meet het de consistentie van de slaap- en waaktijden en wijst het daarop een slaaptype toe, om meer inzicht te bieden in slaappatronen.

Ook is er een nieuwe Gepersonaliseerde Harslag-zone-functie, dat de “individuele lichamelijke capaciteiten” analyseert en Custom Workouts kan creëren op basis van deze data. Eveneens is er een monitoring-functie voor het bijhouden van de menstruatiecyclus. Wie inzicht wil krijgen in de eigen hartgezondheid, kan terecht bij de HR Alert. Deze functie geeft aan als er abnormaal hoge of lage hartslagen aanwezig zijn, zelfs tijdens het slapen. Ook is er valdetectie die automatisch een noodnummer kan inschakelen.

Het scherm op de Watch6 is 20 procent groter dan voorheen, met een always-on display en maximaal 2000 nits.

Integraties met onder andere WhatsApp, Google Wallet en Audible zorgen ervoor dat gebruikers minder snel naar hun telefoon hoeven grijpen.

De Watch6 zal beginnen bij 319 euro voor de BlueTooth-variant. De meest luxueuze LTE-variant komt uit op 469 euro.

Tab S9

Met de Tab S9 belooft Samsung tabletgebruikers een verbeterde audio-ervaring dankzij 20 procent grotere quad speakers. Het scherm zal zich net als bij smartphones voortaan aanpassen op de lichtomstandigheden met Vision Booster. Qua koeling stelt het bedrijf dat de nieuwste Galaxy Tab de meest warmte-efficiënte tablet uit deze reeks ooit is. Gebruikers kunnen maximaal drie apps tegelijkertijd draaien met de Multi-Window-functionaliteit.

Net als bij de Flip5 en Fold5 is er hier sprake van een Snapdragon 8 Gen 2. Voor de gewone S9 is er een 13MP AF-camera, terwijl de S9+ en S9 Ultra een 13MP AF+8MP ultra-wide aan de achterkant hebben. Alle modellen hebben aan de voorkant een 12MP groothoek, maar de S9+ en S9 Ultra hebben hier twee van.

Prijzen bij de Galaxy Tab S9 zullen beginnen bij 899 euro (11 inch), maar kunnen bij het grootste formaat (14,6 inch) voor de Tab S9 Ultra oplopen tot een vanafprijs van 1339 euro. Wel krijgen klanten een Book Cover Keyboard Slim cadeau.

