Microsoft is erg stil rondom de toekomst van de Surface Duo. Het is onbekend of het vouwbare apparaat nog updates krijgt en of de techgigant nog nieuwe features toevoegt. Het einde lijkt in zicht.

Volgens Windows Central is het heel onzeker geworden of Microsoft nog toekomst ziet in de Surface Duo. Zo geeft Microsoft geen uitsluitsel of het de Surface Duo 2 de komende tijd nog upgrades krijgt. Een bron van Windows Central stelt dat de Surface Duo is stopgezet. Vooralsnog is uitsluitend bekend dat het toestel, dat nu twee jaar oud is, nog tot 21 oktober 2024 security-updates krijgt.

Daarnaast lijkt dat ontwikkelwerk aan eerder aangekondigde extra functionaliteit te zijn gestopt. Functionaliteit waaraan door Microsoft zou worden gewerkt, was onder meer een nieuwe door Windows 365 ondersteunde Continuum Mode. Deze feature zou gebruikers in staat stellen met hun Surface Duo 2 in te loggen op een Cloud PC-omgeving wanneer zij het toestel aan een extern display zouden koppelen. Ook zou het toestel op een gegeven moment op AI gebaseerde oogcorrectie voor de camera krijgen.

Overige aanwijzingen

Verder geven Reddit-gebruikers aan dat zij bij een kapot toestel binnen de garantie, hun geld terugkrijgen in plaats van een nieuwe Surface Duo. Microsoft zou in de meeste regio’s geen toestellen meer op voorraad hebben, wat geld teruggeven makkelijker maakt dan vervanging.

Al deze zaken wijzen volgens Windows Central op het einde van de Surface Duo. Eerder al werd bekend dat Microsoft het werk aan opvolger Surface Duo 3 is gestopt en nu aan een echte vouwbare smartphone zou werken.

