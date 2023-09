Artificiële intelligentie (AI) zal een nieuwe doorbraak betekenen voor de pc-markt. Dit voorspelt Jeff Clarke, COO van Dell Technologies.

Jeff Clarke, COO en Vice-voorzitter van Dell Technologies, voorspelt dat generatieve AI de productiviteit van ondernemingen zal stimuleren met 15 tot 20 procent. Daarmee zou de technologie dezelfde verbetering teweegbrengen als de introductie van de pc.

Hij ziet dat momenteel voornamelijk Microsoft het potentieel benut: “Als we kijken naar wat Microsoft’s plannen zijn met AI en toekomstige versies van Windows, speelt het precies op de ontwikkelingen in. Het zal werknemers productiever maken. En zoals we telkens met eerdere versies van Windows hebben gezien, heeft dit een aanzienlijke vernieuwingscyclus teweeggebracht. Wij denken dat dit de opportuniteit hier is.”

Clarke sprak over de mogelijkheden van AI voor de pc-markt tijdens het investeerders-panel over AI in juli. De in augustus gepubliceerde voorspellingen van IDC stippelen hetzelfde pad uit voor de pc-markt. Analisten voorspellen dat de markt vanaf 2024 opnieuw zal groeien door het einde van Windows 10, ofwel de vernieuwingscyclus waar Clarke over sprak. De analisten ontkennen het potentieel van AI voor de verkoopcijfers eveneens niet, maar zij moedigen pc-bouwers wel aan sneller in te spelen op de nieuwe technologie.

Meerdere AI-copilots

John Roese, CTO van Dell, lichtte in hetzelfde panel toe dat pc-bouwers rekening dienen te houden met een grotere vraag naar hoge performance-toestellen. “De combinatie vertelt ons dat we rijkere gebruikerservaringen, ruimtelijke representatie en gewoon meer diepgang nodig hebben om dat soort gegevens te kunnen presenteren. We zullen zowel directe verwerking als co-pilootverwerking nodig hebben, als het aantal AI-systemen die je voor jezelf inzet toeneemt.”

Dit betekent dat aankomende toestellen workstations bevatten die ontwikkeld werden om complexe AI-taken uit te voeren. In de verdere toekomst zullen neural processing units (NPU’s) aanwezig zijn. Natuurlijk verhult dit panelgesprek alvast welke weg pc-bouwer Dell zal bewandelen.