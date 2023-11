In totaal maken dertien BCC-winkels onder een andere vlag een doorstart. Elektronicaketen MediaMarkt heeft namelijk toestemming gekregen om acht winkels over te nemen, terwijl EP en Mikro-Electro vijf winkels overnemen.

BCC had het lange tijd financieel zwaar. In september werd het faillissement van de keten uitgesproken. De curatoren probeerden wel een doorstart voor het bedrijf te realiseren, maar slaagden er niet in. De toekomst van dertien winkels is ondertussen gegarandeert via een overname door concurrenten. BCC had voor het faillissement ongeveer 60 vestigingen in heel Nederland.

De Nederlandse toezichthouder ACM, kreeg op 26 oktober een verzoek van MediaMarkt en BCC tot toestemming voor de overname van acht locaties. De toezichthouder ziet geen grote bezwaren om de overname niet te laten doorgaan. Het gaat om de winkels in Amsterdam (Gelderlandplein), Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude. Volgens ACM blijft er na de overname voldoende concurrentie over.

EP en Mikro-Electro

Daarnaast werd begin november duidelijk dat EP twee BCC-winkels wil overnemen. De onderhandelingen daarover zijn in een vergevorderd stadium. Mikro-Electro neemt op zijn beurt drie vestigingen over, waarvan de locaties wel bekend zijn. Het gaat om vestigingen in Bergen op Zoom, Goes en Roosendaal.

Coolblue heeft ook interesse in activiteiten van BCC: deze partij wil een deel van het personeel van de bezorgdienst overnemen. Het zou gaan om tientallen chauffeurs en installateurs.