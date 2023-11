Nvidia presenteerde afgelopen dinsdag opnieuw kwartaalcijfers die boven de verwachtingen van experts lagen. Toch vragen investeerders zich af of de explosieve groei van het bedrijf standhoudt.

Nvidia behaalde een grotere omzet dan verwacht: daar waar analisten 16,1 miljard dollar hadden voorspeld, kwam de GPU-fabrikant op de proppen met 18,1 miljard. Ruim driekwart van die omzet kwam vanuit datacentra: 14,5 miljard. In totaal stroomde er 206 procent meer opbrengsten binnen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit alles ondanks het feit dat exportrestricties vanuit de VS ervoor zorgen dat de meest geavanceerde (en meest lucratieve) AI-chips de tocht naar de reusachtige Chinese markt niet mogen maken. Ook zorgt de oorlog in Gaza ervoor dat veel Israëlische medewerkers absent zijn wegens de militaire dienstplicht. Als dit conflict aanhoudt, zou dit volgens Nvidia gevolgen hebben op het functioneren van het bedrijf.

De verwachte bruto winstmarge van Nvidia bedraagt 75,5 procent voor het komende kwartaal. De toekomstige gevolgen van de inperkingen op de handel met China zijn volgens Chief Financial Officer Colette Kress moeilijk te doorgronden. Het bedrijf werkt aan hardware die door de Amerikanen voor export naar dat land worden toegestaan, maar dit zal niet op korte termijn een meetbaar effect hebben.

Potentieel is nog lang niet uitgeput

Afgezien van de zorgen rondom exportrestricties zijn er vanuit investeerders zorgen dat de explosieve groei niet aan kan blijven. Nvidia bereikte eerder dit jaar voor het eerst een marktwaarde van boven de 1 biljoen dollar dankzij de wereldwijde generatieve AI-hype. De mate waarin de GPU-reus heeft geprofiteerd van de massale vraag naar AI-hardware blijft moeilijk voor te stellen. Zeker als we bedenken dat de gaming-markt twee jaar geleden nog het merendeel van de omzet genereerde, zoals CNBC opmerkt. Het werpt de vraag op wanneer de grenzen van de groei bereikt zijn. Hoe dan ook dendert het bedrijf door met aankondigingen van de krachtigste AI-hardware op de markt. Gezien de lange ontwikkelingstijd van nieuwe GPU-generaties heeft het bedrijf nog niet eens de kans gehad om de productenlijn nog beter toe te spitsen op generatieve AI.

Om die reden is het niet aannemelijk dat de dominantie van Nvidia in datacentra zomaar ophoudt, of het de EU nu zorgen baart of niet. Geen enkel ander bedrijf is snel in stelling te brengen om op pure rekenkracht het bedrijf van de troon te stoten, iets dat voor ‘bleeding-edge’ AI-training cruciaal is. Het argument van AMD, Intel en partijen als Ampere Computing is dat AI-inferencing efficiënter kan dan Nvidia het doet. Het gaat hierbij om de dagelijkse AI-berekeningen die bijvoorbeeld een chatbot in real-time laten werken of het creëren van AI-weersvoorspellingen. Op dat front valt er zeker wat van Nvidia af te snoepen, al helemaal omdat de hardware van Nvidia volgens eerdere berichtgeving peperduur blijft.

Dat is wellicht de reden dat investeerders en analisten niet weten hoe lang de groei van Nvidia doorzet. De verhouding tussen prestatiegerichte AI-berekeningen voor training en ontwikkeling enerzijds en anderzijds AI-inferencing is nog niet uitgekristalliseerd. Dat, naast zorgen rondom China en het niet kunnen voldoen aan de vraag, perken de al torenhoge verwachtingen over het bedrijf in.

