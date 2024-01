Vandaag lanceert Samsung de nieuwste Galaxy-smartphones. Met de S24-lijn stelt men dat het tijdperk van AI is begonnen. Het kersverse Galaxy AI dient het dagelijks gebruik van de telefoon effectiever en eenvoudiger te maken. We hebben alvast kunnen kijken wat dat inhoudt.

De verschillen tussen de S24-lijn en diens voorganger zijn subtiel. Nieuwe kleuren passeren de revue, maar verder zijn de wijzigingen subtiel. De reguliere S24 kent voortaan een afgeplatte zijkant en een grotere curve in de hoeken. Deze designkeuze zou uit ergonomische overwegingen zijn voortgekomen, met als eindresultaat dat dit model nog meer dan voorheen op een iPhone lijkt. Bij de Ultra is het scherm voortaan niet meer gebogen aan de zijkant, maar volgt Samsung de trend om weer terug te keren naar platte smartphoneschermen. De motivatie hierachter is om edge-to-edge writing toe te staan met de nog altijd inbegrepen S-Pen.

Tip: Review: Samsung S23-lijn toont spierballen

Voor de reguliere S24 geldt tevens dat de display een nog kleinere omranding dan voorheen heeft. Dat was voor de S23 overigens helemaal geen pijnpunt, maar Samsung is trots om te melden dat er nu sprake is van de dunste rand (‘bezel’) ooit. Het scherm is uitgerust met Armor Aluminium 2.0-bescherming. Bij de Ultra is er zwaarder geschut beschikbaar: Corning Gorilla Armor 4, dat 75 procent minder reflecties en vier keer beter tegen krassen kan. Voortaan heeft de Ultra een titanium body, dat ook in de kleurkeuzes terug te zien is.

De schermen zelf zijn helderder dan ooit, met pixels die 160 procent meer licht geven dan voorheen. Onder de streep betekent dat 2.600 nits, inclusief een optie voor betere zichtbaarheid in daglicht. Wederom was schermhelderheid al een sterk punt van de vorige generatie Galaxy-telefoons, maar hier is dus andermaal een verbetering toegebracht.

De hardware zelf is een stuk duurzamer dan voorheen, met grote hoeveelheden gerecycled kobalt en zeldzame metalen.

Galaxy AI: een nieuw tijdperk

Voor Samsung ligt de prioriteit echter niet bij het ontwerp of de specificaties, maar bij Galaxy AI. Het bedrijf stelt dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Daar waar we eerder spraken over de “Era of Internet” en “Era of Phone Camera” is er nu de “Era of AI”. Er worden direct hoge verwachtingen gecreëerd, dat moge duidelijk zijn.

AI-applicaties zijn dan ook overal binnen het OS aanwezig. Een lange druk op de thuisknop activeert een universele Click to Search-functie, ontwikkeld in partnership met Google. In feite is hier sprake van Google Lens, maar dan overal toegepast. Wie Netflix kijkt en een leuke broek ziet, kan het omcirkelen en ernaar op zoek. Hetzelfde geldt voor een kasteel in de verte, een logo van een bedrijf, et cetera. De zoekresultaten zijn dan ook niet anders dan wat Google Lens opdient: vaak imponerend, soms niet helemaal wat je bedoelt. Het grote verschil met voorheen is dat er geen aparte app meer nodig is voor deze functionaliteit. Elke app ondersteunt de functie, of eigenlijk: de OS creëert een laag bovenop elke app die het mogelijk maakt.

Taalfuncties: Nederlands wordt (nog niet) ondersteund

Aan het telefoneren wordt ook door Samsung gesleuteld. Hoewel we het nog niet hebben uit kunnen testen, klinkt het veelbelovend. Live Translate zou het mogelijk maken voor gesprekspartners om in geheel andere talen met elkaar te communiceren. Terwijl de ene persoon in het Engels praat, kan de ander alles in real-time een Spaanse vertaling hiervan horen. Hetzelfde geldt vervolgens andersom. Momenteel wordt Nederlands echter nog niet ondersteund. Samsung belooft dat alle gespreksdata op de eigen telefoon blijft.

AI-assistentie op tekstbasis werkt al wel grotendeels in het Nederlands. Chat Assist kan de toon van berichten aanpassen en zit ingebouwd in het Samsung-keyboard. Wie bijvoorbeeld in WhatsApp zichzelf iets te informeel vindt klinken tegen een zakelijk contact, kan met een enkele druk op de gesuggereerde alternatieven dit aanpassen. De realiteit zal uit moeten wijzen hoe nuttig deze functie is: voor velen zal het erg wennen zijn voordat men om de haverklap een AI-gegenereerd bericht verstuurt.

Ook op het internet kan AI zich nuttig maken. Binnen de Samsung-browser bevindt zich een optie om de tekst op de website samen te vatten. Dit werkte bij het testen vaak wel, maar bij enkele webpagina’s niet. Op deze website werden sommige teksten eenvoudig samengevat, terwijl andere geblokkeerd werden. Volgens de Samsung-woordvoerders kunnen sommige design-elementen op sites nog voor problemen zorgen.

Eigen notities zijn eveneens met een vlugge actie te transformeren. Een lijst van notities is te herformatteren met veelal het wenselijke eindresultaat. Het lijkt erop dat als je eenmaal de limieten van de AI-functionaliteit hierbij kent, er ook betere eindresultaten te vinden zijn. De belofte is “do less, but outstanding”. Met tutorial-schermpjes in verschillende applicaties wordt de gebruiker op de hoogte gesteld hoe men deze functies het beste kan benutten.

Verder is er Transcript Assist, dat audio-opnames om kan zetten in een geschreven tekst. Aangezien Google exact dezelfde functionaliteit biedt in de eigen Recorder-app, vermoeden we dat het om dezelfde onderliggende technologie gaat. Zo niet, dan is het lastig de werking van die app (in Pixel-telefoons) te overtreffen als er Engelse sprekers zijn. Hopelijk is de Nederlandstalige ondersteuning wel beter, maar dat zal wellicht nog even op zich laten wachten.

De camera: ook AI

Op hardware-gebied zijn de camera-specificaties iets veranderd. Bij de Ultra verdwijnt de mogelijkheid om tot 10x optisch in te zoomen. Daarvoor in de plaats komt een 5x optische zoom, dat met hulp van betere software alsnog betere foto’s zou moeten maken. Dankzij de zogeheten ProVisual Engine en de Adaptive Pixel Sensor zou de camera nog vaardiger zijn dan voorheen. Nightography krijgt ook een upgrade.

AI-functionaliteit is divers als het om foto’s en video’s gaat. Allereerst dienen AI Multi-Frame Processing en AI Super Resolution ervoor te zorgen dat het uiteindelijke beeldmateriaal scherper dan ooit is. Daarnaast kunnen video’s achteraf in een kunstmatige slow-motion functie geplaatst worden.

Ook kunnen foto’s die schuin gemaakt zijn, achteraf met AI-hulp gecorrigeerd te worden. Daarbij wordt het beeld opgevuld met AI-gegeneerde toevoegingen, die in onze korte test vrij overtuigend overkwamen. Wat echter wel apart is, is dat je enkel met deze schuin-naar-recht correctie toegang lijkt te hebben tot AI-generatie bij foto’s. We vragen ons af hoe lang het duurt voordat het mogelijk is om simpelweg het venster uit te breiden om het gefotografeerde tafereel uit te breiden.

De camera’s op met name de S23 Ultra waren uitstekend, maar social media-apps vernietigden de kwaliteit ervan voordat ze geüpload konden worden. Dat wordt nu verholpen: zelfs HDR-foto’s zouden zonder kwaliteitsverlies regelrecht op Instagram en Facebook terecht moeten komen.

Ondersteuning, veiligheid

Nog altijd is er sprake van Samsung Knox, het platform om werktelefoons op uniforme wijze veilig af te stellen. Er is dankzij de AI-opmars een nieuwe functie bijgekomen: een “geavanceerde intelligentie”-optie biedt de mogelijkheid om online gegevensverwerking uit te schakelen. Dat gaat vermoedelijk wel ten koste van bepaalde AI-toepassingen, want veel van de workloads vinden dankzij een clouddienst plaats.

Knox zal ook voortaan passkeys ondersteunen, een nuttige toevoeging om gebruikers extra veiligheid te bieden.

Tip: Gaan passkeys het wachtwoord uitroeien?

Wie een telefoon uit de S24-lijn koopt, kan zeven generaties aan OS-updates verwachten en zeven jaar aan security-updates.

(Voorlopige) conclusie en prijspunt

Er was weinig mis met de S23-lijn, maar relatief veel consumenten lieten de goedkopere opties links liggen. Inmiddels is Apple zelfs Samsung voorbij als grootste smartphonemaker. De Ultra was wel in trek.

De nieuwe prijspunten reflecteren deze stand van zaken. De reguliere S24 is 50 euro goedkoper en is vanaf 899 euro beschikbaar, maar net als vorig jaar moeten we onze ontevredenheid uiten over het feit dat de goedkoopste optie slechts 128GB aan opslag biedt. Wie 256GB wil, moet 959 euro betalen. Nog steeds maakt de reguliere S23 gebruik van 8GB aan RAM. De accu is met 100 mAh vergroot naar 4000 mAh.

De S24+ is ook 50 euro goedkoper en begint bij 1149 euro (256GB). Een opslag-upgrade brengt de prijs naar 1269 euro (512GB). Elke S24+ kent wel 12GB aan RAM in plaats van 8GB, een nuttige verbetering. Ook is de accu 200 mAh groter (nu 4900 mAh).

De specificaties van de S24 en S24+ (klik om in te zoomen)

De S24 Ultra is ondertussen wel in prijs gestegen ten opzichte van de voorganger. Met een opslag van 256GB kost deze variant 1449 euro, met opties van 1569 euro (512GB) en 1809 euro (1TB). Hier is net als bij de S23 12GB aan RAM aanwezig.

Deze prijswijzigingen zijn redelijk voorspelbaar. Samsung zal ermee hopen dat meer gebruikers voor een upgrade gaan dan vorig jaar. Daarbij vragen we wel af of alle gepresenteerde AI-functies exclusief aan de S24-serie blijven. Als ze (grotendeels) ook in de S23-serie belanden, zijn die telefoons nog steeds uiterst aantrekkelijk.

De specificaties van de S24 Ultra (klik om in te zoomen)

Daarnaast moeten we nog overtuigd worden van de Exynos 2400-SoC. Samsung koos er opvallend genoeg voor om alle S23-telefoons uit te rusten met een Snapdragon 8 Gen 2, maar dat is nu verleden tijd. Alleen de Ultra maakt gebruik van een Snapdragon 8 Gen 3, de andere uitvoeringen Samsung’s eigen Exynos. Samsung belooft dat de prestaties vergelijkbaar zullen zijn.

Eerder waren deze chips berucht voor ondermaatse prestaties en een tegenvallende batterijduur. Dat verschil hebben we niet in een uurtje tijd kunnen testen, (het ging hier daarnaast om prototypes) maar het zal zeker een interessant punt worden voor een review. Uiteindelijk kunnen alle AI-functies grotendeels teniet worden gedaan als Samsung op dit punt de prestatiebelofte niet waar weet te maken.