ASUS presenteert AI-gedreven PC-portfolio

ASUS onthult tijdens CES 2025 zijn nieuwste commerciële PC-lijn. Die is ontworpen om te voldoen aan uiteenlopende zakelijke en onderwijskundige behoeften.

Voor grote bedrijven omvat de productlijn onder andere de ExpertBook B5, de ExpertBook B3 en de ExpertCenter B900-series. Dat laatste model is de eerste commerciële AI-desktop van ASUS. Het toestel beschikt over Intel Core Ultra-processors en AI-functionaliteit.

De ExpertBook B5- en B3-serie zijn ontworpen voor professionals die onderweg zijn. Ze beschikken over Wifi 7 voor snelle en betrouwbare connectiviteit. Beide modellen voldoen aan de MIL-STD-810H militaire standaard, met 24 tests en meer dan 150 ASUS Superior Durability-tests voor extra duurzaamheid. Ze ondersteunen dual SO-DIMM- en SSD-slots voor flexibele configuraties.

Met dual BIOS, biometrische inlogopties, discrete TPM-technologie en optionele smartcardlezers biedt de Expert B-serie geavanceerde databeveiliging. Asus levert Windows 11 Pro mee.

ASUS PC Lifecycle Services biedt beheer via tools zoals MyASUS en ASUS Control Center, waarmee de productiviteit en beveiliging worden verbeterd. Met een 16:10-display en een AI-camera met ruisonderdrukking zijn deze laptops geschikt voor hybride werk.

Optimale databeveiliging

De ExpertCenter B900 is ontworpen voor veeleisende bedrijfsomgevingen. Het toestel beschikt over Intel Core Ultra desktopprocessors (Serie 2) en een speciale NPU voor AI-taken. Met Intel vPro-ondersteuning, discrete TPM 2.0 en dual BIOS biedt het model hoge prestaties en optimale databeveiliging.

Uitgerust met Windows 11 Pro zorgt de B900 voor een veilige en geoptimaliseerde omgeving voor toepassingen op bedrijfsniveau. Beheertools als MyASUS, ASUS Control Center en ASUS Business Manager zorgen ervoor dat IT-ondersteuning gestroomlijnd blijft en de operationele efficiëntie verbetert.

Toestellen voor het mkb

Voor kleine en middelgrote bedrijven biedt ASUS de ExpertBook P3, de ExpertCenter P400 AiO en de ExpertCenter P500 Mini Tower. De devices leveren AI-verbeterde tools en betrouwbare prestaties voor mkb-omgevingen.

De ExpertBook P3 bevat de AI-tool ExpertMeet voor naadloze samenwerking. Met functies zoals vergadertranscripties met sprekerherkenning, live ondertiteling en watermerken voor video’s biedt dit model een complete oplossing voor hybride werken. Verkrijgbaar in 14- en 16-inch varianten, biedt de ExpertBook P3 rekenkracht in een Windows 11-omgeving die voldoet aan de NIST SP800-155 BIOS richtlijnen.

De ExpertCenter P400 AiO is geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing. Het is beschikbaar met een 23,8- of 27-inch FHD-scherm, Dolby Atmos-audio en zakelijke beveiligingsfuncties. De ExpertCenter P500 Mini Tower is een oplossing voor kostenbewuste bedrijven. Met Intel Core i7-processors en optionele NVIDIA-graphics kan deze desktop veeleisende toepassingen en multitasking aan.