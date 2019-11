Mendix 8.4 introduceert Mendix Single Sign-On en meer updates

Mendix introduceert Mendix 8.4, met een single sign-on (SSO)-oplossing, genaamd MendixSSO. De oplossing is gebaseerd op het OpenID Connect-framework, wat het integreren van meerdere applicaties makkelijker moet laten verlopen.

OpenID Connect maakt gebruik van Identity propagation, een techniek die veilige en gepersonaliseerde interfaces bouwt tussen applicaties. Ook is het hiermee mogelijk om erg specifiek te controleren welke resources beschikbaar zijn voor welke gebruikers. Daarbovenop komt nog dat er gebruiksstatistieken beschikbaar zijn ter controle.

MendixSSO wordt geconfigureerd in Mendix Studio als er een app vanuit Studio gepubliceerd wordt. Op die manier hoeven developers dus geen moeite meer te doen om SSO in apps te activeren, omdat het automatisch gebeurt als apps uitgerold worden. Als een bestaande app geen SSO-module heeft, kan deze worden toegevoegd door stappen te volgen die door Mendix in de documentatie worden uitgelegd.

SVG-ondersteuning

Naast de SSO-update is er in Mendix 8.4 ondersteuning voor Scalable Vector Graphics (SVG)-bestanden in mobiele apps toegevoegd. Ook kunnen deze SVG-files als iconen gebruikt worden en dus voor bijvoorbeeld buttons in menu’s of navigaties. Per definitie betekent dit dat in feite alle mogelijke iconen gebruikt kunnen worden door developers.

Over-the-air-updates

De release van apps naar app stores als Google Play of de App Store wordt met versie 8.4 ook vergemakkelijkt, omdat er over-the-air-updates mogelijk zijn. Dit betekent dat updates voor apps niet meer via app stores uitgerold hoeven worden, wat een hoop tijd en moeite bespaart. Gebruikers krijgen simpelweg een notificatie, en kunnen vervolgens de nieuwe functies of verbeteringen gebruiken.

Als app-updates alleen invloed hebben op het front end, kunnen updates zelfs uitgerold worden zonder dat er iets naar de cloud hoeft te worden uitgerold. Bovendien kunnen updtes alleen naar een bepaald percentage gebruikers worden uitgerold, zodat er een soort beta test gedaan kan worden. Mocht er vervolgens iets niet werken, dan kan de update vlug teruggedraaid worden.