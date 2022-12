1Password maakt het met de nieuwe ‘sign-in with’-browserextensie mogelijk sneller in te loggen op applicaties. Dit met behulp van de inloggegevens van grote internetdiensten als die van Apple, Facebook en Google.

Voor veel applicaties is het mogelijk in te loggen met dezelfde wachtwoord- en inloggegevens die gebruikers hebben voor hun Apple-, Facebook-, Google- of GitHub-account. Denk bijvoorbeeld aan Spotify.

Voor een beter beheer van deze functionaliteit heeft1Password een nieuwe oplossing uitgebracht via een browserextensie. Met de extensie kunnen gebruikers automatisch hun logins van derde partijen opslaan, bewaren en automatisch laten invullen tijdens een login-sessie. Het gaat hierbij om de logingegevens die zij gebruiken voor hun Apple-, Google-, Meta-, Twitter-, Microsoft-, Okta- en GitHub-accounts.

De ‘sign-in with’-browserextensie is geschikt voor de browsers Chrome, Firefox, Brave en Edge.

Functionaliteit

Wanneer gebruikers één van deze inloggegevens gebruiken voor het inloggen in andere applicaties, hoeven zij dan geen aparte gebruikersnamen en wachtwoorden meer voor in te voegen. Ook kunnen zij via de extensie de gegevens voor de respectievelijke third party wachtwoorden en inloggegevens aanpassen.

De browserextensie is nu beschikbaar voor huidige klanten met een Individual- of een Family-abonnement. Ook is de tool beschikbaar voor de zakelijke 1Password Teams- en Enterprise-accounts.

