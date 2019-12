Low-code platform van Appian krijgt update

Appian heeft de nieuwste versie van zijn low-code platform uitgebracht. De release levert prestatieverbeteringen, een betere integratie met Appian AI en nieuwe mogelijkheden voor Health Check.

De release heeft vijf hoofdonderwerpen: AI, DevOps, Health Check, nieuwe verbonden systemen en implementatie naar mobiele systemen.

AI

In tegenstelling tot andere leveranciers die hun eigen AI-oplossing hebben gebouwd, maakt Appian gebruik van Google AI-services. In deze release wordt ondersteuning voor Google Cloud Translation toegevoegd. Klanten die behoefte hebben aan lokalisatie zullen dit volgens het bedrijf als een voordeel zien, vooral omdat er geen code nodig is om deze te implementeren. Er is ook ondersteuning voor Optical Character Recognition (OCR). Appian levert een gratis versie van de standaard Appian AI in het Appian Platform. Het is verder opgenomen als onderdeel van Appian Free Trials.

DevOps

Ontwikkelaars kunnen nu direct in elke omgeving worden ingezet. Voor klanten met grote multi-environment sites zal dit de tijd die nodig is voor implementatie aanzienlijk verkorten. Het zal ook de noodzaak voor DevOps-software van derden wegnemen.

Geïntegreerde Health Checks

Appian heeft Health Check geüpdatet, zodat DevOps-teams Health Check in hun pipelines kunnen inbouwen. Dit betekent dat applicaties voortdurend worden beoordeeld, tijdens de gehele levenscyclus van de applicatie. Het is ook beschikbaar in productieomgevingen om te zien hoe een applicatie presteert. Dit stelt operationele teams in staat om prestatieproblemen met een applicatie te identificeren, naast eventuele beveiligingsproblemen.

Nieuwe aangesloten systemen

Er waren al meer dan 400 connectoren en accelerators beschikbaar in de Appian AppMarket. Deze release voegt er drie toe. DocuSign stelt gebruikers in staat om de eSign-capaciteit van DocuSign te integreren in hun toepassingen. Het is een plug-in zonder code die verbinding maakt met de DocuSign-API. Verder komt er ondersteuning voor versie 4 van de AWS-handtekening. Dit stelt klanten in staat om te communiceren met meer dan 100 AWS-services. In Google Drive kunnen klanten nu bestanden en mappen in Google Drive vanuit Appian overbrengen, beheren en doorzoeken.

Mobiele implementatie

Appian wil IT-beheerders voorzien van de tools om de beveiliging, het beleid en de levering van Appian-apps centraal te beheren, over de verschillende mobiele apparaten heen. Hoewel veel klanten hun eigen Mobile Device Management (MDM)-oplossingen zullen hebben, is dit ook geïntegreerd in het Appian platform.