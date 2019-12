OutSystems en SIG werken samen voor betere kwaliteit software

OutSystems, leverancier van een low-code-ontwikkelingsplatform, gaat samenwerken met Software Improvement Group (SIG). Daarmee kunnen OutSystems-gebruikers, door middel van een technische integratie, de kwaliteit en veiligheid van nieuwe software meten, verbeteren en vergelijken met de SIG-benchmark.

SIG past hierbij de ISO 25010-standaard toe. Met het Sigrid software assurance platform van SIG krijgen OutSystems-gebruikers toegang tot metingen over de onderhoudsvriendelijkheid en veiligheid van applicaties van binnenuit, aangevuld met aanbevelingen van software engineering-experts bij SIG. Deze inzichten in de source code moeten ontwikkelaars en software-architecten de mogelijkheid bieden om bugs sneller op te lossen, onderhoudskosten te verlagen en uiteindelijk de time-to-market te verkorten.

Snelheid tegenover kwaliteit

De snelheid waarmee nieuwe apps of nieuwe functies ontwikkeld moeten worden maakt het volgens OutSystems lastig om het evenwicht tussen kwaliteit en snelheid te bewaren. Het Consortium for IT Software Quality meldde dat de kosten van slechte software in de Verenigde Staten in 2018 op ongeveer $2,84 miljard worden geschat.

Antonio Barros, lead product manager bij OutSystems, zegt: “Het OutSystems-platform wordt in toenemende mate gebruikt om kernapplicaties te ontwikkelen en legacy-systemen te vervangen. De inzet van het software assurance-platform van SIG, en zijn diensten, is een logische volgende stap voor veel van onze gebruikers. Het internationale karakter van SIG en hun krachtige oplossingen voor het monitoren van de kwaliteit en security-kwetsbaarheden bieden hen de optie om zelf de kwaliteit van hun applicatieportfolio te beheersen.”

Low-code

SIG heeft een benchmark-database voor softwareanalyse met meer dan 25 miljard regels aan code, voor meer dan 275 verschillende soorten technologie. De consultants van SIG gebruiken die gegevens om de IT-activa van organisaties te evalueren op onder meer onderhoudsvriendelijkheid, schaalbaarheid, betrouwbaarheid, complexiteit, veiligheid en privacy.

Luc Brandts, CEO bij SIG, laat over de samenwerking weten: “Ons laatste benchmark database-rapport (…) liet een sterke toename zien in het gebruik van low-code. We zijn daarom erg blij met de samenwerking met OutSystems, die de uitwisseling van applicatie-broncode op een zeer veilige manier vereenvoudigt, waardoor een soepeler leveringsproces mogelijk wordt. Door deze samenwerking verwachten we meer klanten te ondersteunen met op feiten gebaseerde inzichten en adviezen om hun legacy-modernisering met vertrouwen te managen.”