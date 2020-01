Laatste Python 2-release verschijnt in april

De laatste versie van Python 2 zal definitief verschijnen in april, zo meldt de Python Foundation in een blogpost. Daarna zal alleen Python 3 nog updates krijgen. Versie 2.7.18 zal dus de laatste versie zijn van Python 2.

The Register meldt dat de programmeertaal nog wel even gebruikt zal blijven worden op veel plekken, maar dat de code base officieel bevroren wordt. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen pull requests meer toegelaten worden.

“De CPython core developer community trekt de Python 2-serie na bijna 20 jaar ontwikkeling terug,” stelde de Python Foundation in de blog. “De laatste grote versie 2.7 zal worden uitgebracht in april 2020, en dan zal alle ontwikkeling voor Python 2 stoppen.”

Vooral op het gebied van veiligheid is het nieuws belangrijk. De CPython-ontwikkelingsgroep zal zich namelijk niet meer bezighouden met beveiligingslekken die na de definitieve terugtrekking zijn vastgesteld. Op die manier zullen bestaande gebruikers dus steeds meer risico’s lopen.

Vertraagde uitfasering

Python 3 werd uitgebracht aan het einde van 2008, en de nieuwe versie was niet compatibel met Python 2. Het plan was om versie 2 terug te trekken zodra genoeg ontwikkelaars de overstap naar v3 hadden gewaagd. Er werd eerder verwacht dat dat het beoogde niveau van migratie naar versie 3 in 2015 zou kunnen worden gehaald. Aan het begin van 2014 waren veel vendors echter nog niet klaar voor de switch. Ook waren er nog steeds onopgeloste problemen met Unicode in de library van Python en in meerdere libraries van derden. De beheerders van de programmeertaal besloten daarom te wachten tot 2020 om Python 2 te verlaten.

In 2016 was het aantal gebruikers van versie 3 eindelijk groter dan het aantal gebruikers van versie 2, in 2018 gebruikten ongeveer 83 procent van de Python-gebruikers versie 3. Door de “dood” van versie 2 dit jaar zal het kortom uiteindelijk beter zijn voor alle Python-gebruikers om over te stappen op versie 3.