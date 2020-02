Puppet lanceert versie 2019.3 van Puppet Enterprise

Puppet heeft versie 2019.3 van zijn Enterprise development platform gelanceerd. De nieuwe versie is vooral vernieuwd wat betreft gemak voor nieuwe gebruikers, aangezien er vooral functies zijn toegevoegd die de user experience intuïtiever maken.

Voor admins is het nu onder meer mogelijk om Puppet query language queries naar smaak aan te passen, en nieuwe gebruikers kunnen kiezen uit een selectie van queries om hun running-proces te vergemakkelijken. Verder zijn er een aantal ‘breadcrumb-links’ toegevoegd aan consolepagina’s, waardoor gebruikers altijd weten waar ze zich bevinden in de interface.

Voor gevorderde gebruikers, die weten wat Plans inhouden (een functie die bij de vorige release is toegevoegd aan het platform) is er nu documentatie toegevoegd die parameters, en de waardes die nodig zijn om deze te gebruiken, bijhoudt in het Plan-veld.

Hele lading verbeteringen

Een andere verbetering die zakelijke klanten goed kunnen gebruiken is de mogelijkheid om, overal in de UI, tasks en plans uit te voeren. Die verbetering maakt het ook mogelijk om het “run puppet” commando uit te voeren. In de vorige releases was dit alleen een optie via de CLI; liefhebbers van de grafische interface moesten de productieomgeving gebruiken voor het uitvoeren van plans. Deze verandering moet bijvoorbeeld helpen om bepaalde veranderingen te testen zonder iets te beschadigen wat al live is.

Gebruikers kunnen nu verder via de Inventory-pagina verbindingen voor nodes en devices testen voordat ze aan een Inventory worden toegevoegd. Ook is er geüpdatet van Java 8 naar 11. Daarnaast worden onbedoelde agent upgrades bij nodes die een combinatie van Puppet 5 of 6 met Bolt gebruiken tegengehouden door een nieuw mechanisme. Gebruikers van Puppet op Windows kunnen nu bovendien een lading plugins downloaden vanuit de master, voordat de agent voor de eerste keer draait.