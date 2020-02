Python-extensie voor Visual Studio Code van Microsoft krijgt update

Visual Studio Code, de code editing tool van Microsoft, krijgt een nieuwe versie van de Python-extensie. Onder meer verbeteringen voor Jupyter-notebooks en minder zware configuratie-notificaties maken deel uit van de verbeteringen.

Momenteel is de Python-extensie de populairste programmeertaalextensie op de Visual Studio Code Marketplace. Ondertussen hebben er al meer dan 16 miljoen installaties plaatsgevonden. Dit is goed te verklaren met de grote populariteit van Python in het achterhoofd.

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook is een toepassing waarmee Python in-browser gedraaid kan worden, wat een hoop gedoe bespaart voor ontwikkelaars. Deze tool start volgens Microsoft nu twee tot drie keer zo snel, bij het openen van de Notebook-editor. Ook de start vanaf de Jupyter-server is sneller. Deze start vanaf nu bovendien in de achtergrond zodra een Notebook wordt geopend, wat er weer voor zorgt dat de eerste ‘code cell’ sneller wordt verwerkt. Cells geven een manier om code in stukjes te kunnen laten draaien, dus bijvoorbeeld om alleen één bepaald deel van de code te testen.

Verder zijn alerts teruggeschroefd. Die alerts verschenen als Visual Studio Code gebruikers een interpreter voor een workspace liet selecteren. Nu zijn de notificaties bij nieuwe configuraties teruggeschaald, omdat ze nogal een overheersende werking hadden, volgens Microsoft. “In deze versie hebben we de alerts voor de installatie van tools teruggeschaald. Ze worden nu alleen weergegeven als er een interpreter is geselecteerd.”