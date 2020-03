WorkOS creëert OS voor B2B start-ups

WorkOS, een start-up die financieel ondersteund wordt door onder meer de durfkapitalisten van Lightspeed Venture Partners, bouwt een toolkit om jonge bedrijven te helpen met het aantrekken van zakelijke klanten.

Het bedrijf biedt een API waarmee bedrijven voor single sign-on, directory-synchronisatie, audit trails, role-based toegangscontrole en andere diensten kan zorgen.

Start-ups richten zich steeds meer op gespecialiseerde use cases, waardoor steeds sneller aan verwachtingen van grote klanten voldaan moet worden. De inspiratie voor WorkOS kwam van de vorige e-mailstartup van de oprichter van het bedrijf. Dat bedrijf probeerde ook klanten te werven in de enterprise, maar kon de kloof naar de enterprise niet oversteken.

“De feedback die ik kreeg was: dit is een geweldige app, maar we kunnen dit niet kopen als bedrijf omdat je niet enterprise-ready bent,” vertelde CEO Michael Grinich van WorkOS tegenover TechCrunch over zijn vorige start-up. “Zelfs als je je concentreert op de gebruikerservaring, is er een andere koper aan het eind van de tunnel, die weer een andere set van behoeften heeft.”

Eisen voor de enterprise

Enterprise-ready worden heeft een aantal eisen, onder meer moet je voldoen aan dezelfde compliance-eisen waaraan IT-beheerders zich moeten houden. Dat is voor veel kleine start-ups natuurlijk bijna onmogelijk. Wat betreft de security zegt Grinich dat WorkOS zich op dit moment in de observatieperiode voor SOC-2 Type 2 zit. In het tweede kwartaal van dit jaar zou de start-up daar een certificering voor moeten krijgen.

WorkOS werkt met een aantal prijsmodellen. Er is een gratis versie, die gebruikers support voor single sign-on geeft. Verder is er een developer-versie voor 99 dollar per maand en een corporate versie die 499 dollar per maand kost. Deze laatste twee zijn de versies, waarbij dus ook directory-synchronisatie, audit trails, role-based toegangscontrole beschikbaar zijn. De corporate versie is bedoeld voor gebruik op grotere schaal.