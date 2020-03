Google brengt Developer Preview 2 uit voor Android 11

De release van Android 11 voor consumenten laat nog even op zich wachten, maar de Developer Preview werd al wel beschikbaar gemaakt door Google. Met de release van de Developer Preview 2, wordt een reeks nieuwe features (en beveiligingsupdates) gebracht.

Een maand na de release van de eerste Developer Preview volgt preview 2, met daarin een reeks van nieuwe toevoegingen aan de komende versie van het mobiele OS. Onder de toegevoegde functies is onder andere een 5G-scanner terug te vinden, die apps de mogelijkheid geeft om te zien of een gebruiker toegang heeft tot 5G-snelheden om daar indien mogelijk gebruik van te maken.

In de lijst met toevoegingen is ook een aantal quality-of-life functionaliteiten terug te vinden, waaronder een aanvulling op de notificatielijst. Niet alleen is er meer ruimte leeg tussen verschillende notificaties, ook is het mogelijk om een history van de notificaties te bekijken voor het geval een melding per ongeluk is weggeklikt of uit zichzelf te snel verdwijnt.

Opnamefunctie

Ook heeft Google eindelijk gehoor gegeven aan de vraag naar een ingebouwde opnamefunctie van zowel scherm als microfoon. In eerste instantie werd een dergelijke functie al verwacht met Android 10, maar bleek in die versie niet aanwezig. In Android 10 kwam de functie wel om de hoek kijken in de Developer Preview, maar bleef in de consumentenversie achterwege. De functie in Android 11 lijkt beduidend beter afgewerkt (en komt inclusief melding dat alles wat op het scherm voorbijkomt wordt opgenomen), waardoor het aannemelijker is dat de functie ook in de daadwerkelijke release terug te vinden zal zijn.

Eén van de andere nuttige updates die wordt geïntroduceerd in de Developer Preview 2 voor Android 11, is het niet langer nodig hebben van een manuele unlock van de telefoon na een update om apps weer op te starten. Met de functie ‘resume on reboot’ blijven apps (en daarmee notificaties) gewoon werken zonder dat daar eerst weer de telefoon voor gedeblokkeerd hoeft te worden.