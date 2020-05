Apple en Google maken technologie voor corona-apps beschikbaar

Apple en Google hebben officieel hun contact tracing API uitgebracht. Naast Nederland hebben zo’n 22 landen en drie Amerikaanse staten belangstelling getoond voor de API.

Google en Apple kondigden een tijd geleden aan samen technologie te ontwikkelen om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden. Ze hebben een API ontwikkeld die mensen waarschuwt als ze in de buurt zijn geweest van een persoon die positief getest is op het coronavirus. De API maakt gebruikt van bluetooth in plaats van GPS.

Om het systeem zo effectief mogelijk te maken, moeten telefoons constant een actief bluetoothsignaal op de achtergrond uitzenden zodat zij verbinding maken met andere telefoons in de directe omgeving van de gebruiker. Als genoeg mensen gebruik maken van de technologie, zal er een logboek ontstaan met smartphones waarmee contact is gemaakt.

Op de smartphones wordt een uniek nummer opgeslagen. Gebruikers kunnen hun eigen unieke logboek delen met de autoriteiten, en dit zorgt ervoor dat de gebruikers achter de opgeslagen nummers gewaarschuwd kunnen worden als ze in contact zijn geweest met iemand met het coronavirus.

Apple en Google moesten een aantal hardnekkige problemen oplossen. Zo is het nu makkelijker voor iPhones en Android-telefoons om elkaar te detecteren. De nieuwe API slurpt niet meer zoveel batterij als voorheen en de app heeft geen grote impact op de prestaties van het toestel.

Privacy

Gebruikers moeten eerst toestemming geven voordat ze gebruik kunnen maken van de nieuwe technologie. Deze toestemming kunnen zij overigens op elk gewenst moment weer intrekken. Alleen gezondheidsautoriteiten krijgen toegang tot de API en per land of regio komt er maar één applicatie. Eerder deze maand maakte Google en Apple eisen bekend waaraan alle app-ontwikkelaars aan moeten voldoen.

Apple en Google zeggen dat zij bij de ontwikkeling van de API focusten op de privacy van de gebruikers. Applicaties die de API gebruiken kunnen geen GPS-data gebruiken om de locatie van de gebruiker vast te stellen. Ook kan de applicatie niet op afstand worden aangezet door overheden. Alleen essentiële data wordt verzameld door applicaties die gebruikmaken van de API.

Critici waren bang dat corona-apps die gebruik maken van contact tracering gevaarlijk waren voor de samenleving. Ze waren bang dat overheden de corona-app als smoes gebruikten om altijd de locatie van burgers te kunnen ontdekken. Apple en Google hielden zich aan een aantal opgestelde regels en voorzorgsmaatregelen om zekerheden in te bouwen.

Het is onbekend wanneer we de eerste versie van de corona-app zien verschijnen in Nederland. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid stelde vorige maand nog een team aan om zelf een corona-app te bouwen.