AWS stapt in low-code met introductie AWS Honeycode

AWS introduceert een platform voor het ontwikkelen van software en applicaties met behulp van low-code. De beheerde dienst AWS Honeycode moet klanten helpen om zonder al te veel kennis van programmeren applicaties te ontwikkelen.

Low-code is populair en AWS probeert met de introductie van een low-codeplatform hiervan een graantje mee te pikken. Belangrijke reden hiervoor is dat de public cloudgigant nu ook graag diensten wil leveren die verder gaan dan zijn public cloudinfrastructuur en -platformdiensten. Ook wil AWS natuurlijk de concurrentie aangaan met zijn directe concurrenten Microsoft Azure en Google Cloud. Microsoft biedt al een low-code applicatieplatform, Microsoft PowerApps.

AWS Honeycode

Meer concreet is het nu geïntroduceerde AWS Honeycode een volledig beheerde dienst die zakelijke medewerkers in staat stelt mobiele en webgebaseerde applicaties te ontwikkelen zonder al te veel programmeerkennis. Hierdoor kunnen ze snel, zonder afhankelijk te zijn van de capaciteit van echte applicatieontwikkelaars, zelf deze applicaties maken.

AWS Honeycode biedt hiervoor een set van templates voor bekende use cases, inclusief het kunnen volgen van klanten, inventarisbeheer, to-do lijsten, onderzoeken en planners. Deze eenvoudige applicaties kunnen zo de veel zakelijk gebruikte spreadsheets gaan vervangen, stelt AWS.

Combinatie met databases

De met AWS Honeycode ontwikkelde applicaties zijn vooral geschikt in combinatie met een onderliggende database. Doordat het ontwikkelplatform al op een AWS-database draait, is het eenvoudig om data te linken, te filteren en te sorteren. Dit alles met een simpele point-and-clickinterface. De datastructuur van het ontwikkelplatform is vrijwel gelijk aan dat van een spreadsheet. Vandaar dat deze dus eenvoudig kunnen worden vervangen.

AWS Honeycode is nu in bèta gratis beschikbaar tot 20 eindgebruikers.