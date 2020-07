Boomi lanceert framework van best practices voor datamanagement

Dell Technologies-dochter Boomi heeft zijn Blueprint-framework gepresenteerd, waarmee bedrijven sneller hun digitale ambities en een goede Return-on-Investment (ROI) moeten kunnen realiseren realiseren.

Het Blueprint-framework omvat een set diensten en best practices die bedrijven moet helpen bij het sneller en beter implementeren van hun digitale diensten. Met het framework kunnen zij sneller reageren op technologische veranderingen en hun digitale platforms beter in lijn brengen met de gewenste zakelijke resultaten.

De diensten die het Boomi Blueprint-framewok biedt zijn onder meer Leadership Guidance en praktische ontwerp- en implementatiediensten. Het framework bouwt verder op de Integration Center of Excellence (ICoE)-service van Boomi, dat begin dit jaar werd gepresenteerd.

Leadership Guidance

Concreet bestaat Leadership Guidance uit diensten voor de juiste platformstrategie. Deze richten zich onder meer op het integreren van de diverse platforms. Dit moet klanten helpen hun digitale ambities te bepalen, de huidige stand van zaken op dit terrein in kaart te brengen en het definiëren van de roadmap voor de toekomst. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan de gevolgen voor medewerkers, de processen en de technologie.

Tip: Dell Boomi haalt met iPaaS-software de complexiteit uit integraties

Daarnaast stelt Boomi voor dit onderdeel ook zijn Digital Ideation Lab beschikbaar. Dit is een popup innovatielab waar digitale specialisten technologieën onderzoeken, prototypes ontwikkelen en referentie-architecturen creëren voor het snel uitrollen van de gewenste zakelijke datamanagementdiensten.

Hulp bij design

Naast Leaderschip Guidance, vormt ook het ondersteunen van praktische ontwerpen of Design Practices onderdeel van het Blueprint-framework. Binnen dit ondersteuningsprogramma zorgt Boomi met de dienst Platform Architecture ervoor dat bedrijven de juiste architectuur- en procesbegeleiding krijgen in de belangrijkste fases van een integration Platform as a Service-implementatie.

De dienst Platform Assurance zorgt ervoor dat bestaande implementaties in overeenstemming zijn met de gewenste einddata, de verschillende roadmaps en normering. De dienst zorgt ervoor dat al deze onderdelen uiteindelijk aansluiten bij de digitale ambities van klanten en partners.

Ondersteuning bij implementatie

Verder omvat het framework van Boomi nog praktische ondersteuning voor bedrijven bij het implementeren van hun digitale strategie. Elke organisatie start op een ander punt in het integratietraject en heeft zijn eigen, unieke sterke punten, kansen en beperkingen. Die moeten volgens Boomi worden onderkend en meegenomen in een moderniseringsprogramma. De architecten van Boomi helpen organisaties bij het bouwen, beheren en uitbreiden van een Integration Center of Excellence (ICoE) op maat om een innovatieve en moderne digitale onderneming te ontwikkelen die meer gericht is op samenwerking en op de community.

Het Boomi Blueprint framework en de referentiearchitectuur zijn voor iedereen beschikbaar via de Boomi Community Boomiverse.

Tip: Boomi staat aan de vooravond van het nieuwe integratietijdperk