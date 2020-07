Microsoft kondigt Dataflex aan om lowcode-apps te bouwen in Teams

Microsoft komt met de nieuwe dienst Dataflex. Hiermee kunnen gebruikers lowcode-applicaties en -chatbots maken, implementeren en beheren binnen Microsoft Teams.

De dienst maakt gebruik van Microsofts Common Data Services (CDS), het centrale data- and governance-framework van analytics tool PowerBI en lowcode-dienst PowerApps. Het framework brengt data van Microsoft Office, Dynamics en Azure naar een centrale locatie om de informatie te gebruiken van applicaties bouwen en automatiseringen. Dataflex doet nu hetzelfde door binnen Microsoft Teams verbinding te maken met het onderliggende Power Platform (waar PowerBI en PowerApps onder vallen). Hierdoor kunnen gebruikers aangepaste datatabellen creëren en beheren.

Dataflex kan verschillende soorten data verwerken (o.a. relationele data, bestanden en afbeeldingen) en deze beschikbaar stellen voor op maat gemaakte apps, chatbots en workflow-automatisering die in Teams zijn ingebouwd. Gebruikers kunnen ook AI-mogelijkheden toevoegen aan hun apps, zoals predictive analysis en key phrase extraction.

Externe databronnen

Daarnaast hebben gebruikers ook toegang tot externe databronnen via het Power Platform, met meer dan 350 dataverbindingen waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met externe systemen.

“Met zowel Power Apps App Studio als Power Virtual Agents Portal geïntegreerd in teams, kunnen gebruikers nu eenvoudig en snel apps en bots bouwen in Teams met drag and drop zonder te hoeven schakelen tussen applicaties”, aldus Charles Lamanna, corporate vice president Microsoft Low Code Application Platform.

Dataflex is vanaf volgende maand beschikbaar als preview.