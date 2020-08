SUSE geeft vlaggenschip SUSE Linux Enterprise een upgrade

SUSE heeft voor zijn open-sourceplatform SUSE Linux Enterprise 15 een nieuw service pack uitgebracht. SUSE Linux Enterprise 15 SP2 moet gebruikers meer helpen hun IT-omgevingen te versimpelen en te moderniseren. Verder heeft ook infrastructuurbeheer-tool SUSE Manager met versie 4.1 een nieuwe release gekregen.

SUSE heeft zijn software-defined infrastructuur- en applicatie-tools voor migratie van en naar (multi)cloudomgevingen onlangs een flinke upgrade gegeven. Dit om het voor bedrijven makkelijker te maken hun IT-omgevingen te versimpelen, de infrastructuur te moderniseren en met meer DevOps-mogelijkheden innovatie te versnellen.

SUSE Linux Enterprise 15 ServicePack 2

Onderdeel van de upgrade is de komst van een ServicePack2 (SP2) voor vlaggenschip SUSE Linux Enterprise 15. Met de komst van SUSE Enterprise Linux 15 SP2 kunnen bedrijven nu onder meer profiteren van de diensten van de verschillende grote public cloudaanbieders door verbeterde cloud images. Deze images zijn beschikbaar voor AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud en Oracle Cloud.

Voor het gebruik van SUSE Linux Enterprise 15 op on-premises-omgevingen zijn nu ook verbeteringen doorgevoerd. Met SP2 beschikt het platform over tot twee keer zoveel schaalbaarheid voor rekenkracht. Dit wordt bereikt door het zakelijke Linux-platform met de laatste hardware te laten werken, zoals de Fujitsu A64FX-processors, de laatste generatie Intel-processors en de komende generatie AMD EPYC-processors.

Meer DevOPS en business continuity

Daarnaast zijn ook de DevOp-opties uitgebreid met ondersteuning voor automatisering, project builds en diverse middleware voor berichtgeving. Andere verbeteringen op dit terrein zijn onder meer beheer- en monitoringsfunctionaliteit.

Verder zorgt SP2 van SUSE Linux Enterprise ervoor dat bedrijven hun business continuity verder verbeteren. Klanten kunnen de uptime van hun systemen nu tot een jaar zeker stellen met SUSE Linux Enterprise Live Patching. Dit is nu ook beschikbaar voor IBM Z en LinuxOne.

Updates SUSE Manager en Manager for Retail

Naast SP2 voor SUSE Linux Enterprise 15 heeft de open-sourcespecialist zijn tool voor infrastructuurbeheer SUSE Manager en de versie voor retailomgevingen SUSE Manager for Retail een update gegeven. In versie 4.1 is onder meer functionaliteit toegevoegd voor het ondersteunen van meerdere besturingssystemen, clusterintegratie en -beheer, een betere usability, beheermogelijkheden voor virtuele machines en functionaliteit voor monitoring.

De Retail-versie heeft onder meer meer uitgebreide ondersteuning gekregen voor gebruik in kleine winkelomgevingen, image-beheer via wifi en eveneens beheermogelijkheden voor virtuele machines en functionaliteit voor monitoring.

De diverse updates zijn per direct beschikbaar.