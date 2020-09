Versie 15 van het 25-jarige Java is nu beschikbaar

Versie 15 van programmeertaal Java is nu beschikbaar. Deze laatste versie komt met 14 verbeteringen.

Het nu uitgebrachte Java v15, of Oracle JDK 15, is de zesde release van de programmeertaal sinds Oracle overstapte naar releasecyclus van zes maanden. De release van deze versie valt toevallig samen met het 25-jarig bestaan. Volgens Oracle is Java op dit moment nog steeds de nummer één programmeertaal ter wereld.

Belangrijke updates

In ieder geval blijft Java populair en zal dat ook met de nu uitgebrachte versie 15 blijven. In de laatste versie zijn 14 nieuwe verbeteringen doorgevoerd in de functionaliteit. Belangrijke toevoegingen zijn ZGC, een low-latency ‘concurrent garbage collector’, en Shenandoah, een andere low-latency garbage collector. Deze laatste oplossing moet pauzetijden van applicaties minimaliseren.

Daarnaast ziet Oracle ook de komst van multi-line tekstblokken als een belangrijke stap voorwaarts in Java. Vooral omdat andere programmeertalen al over deze functionaliteit beschikken. Volgens Oracle is dit belangrijk omdat Java niet alleen efficiënter moet worden gemaakt, maar ook makkelijker om te gebruiken.

Met de laatste release aan Java is ook ondersteuning voor het Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) toegevoegd. Dit algoritme is een modern ’elliptic curve signature-schema’ dat meer voordelen biedt dan andere signature-schema’s in Java.

Oplossen van Jira-problemen

Verder zijn in versie 15 van Java 2.136 JIRA-problemen opgelost. Hiervan is 80 procent, in totaal 1.702 problemen, door ontwikkelaars van Oracle opgelost. Ontwikkelaars van andere bedrijven losten andere problemen op.

Oracle maakte ook bekend dat de volgende release van Java, versie 16, voor maart 2021 op de rol staat.