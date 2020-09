OutSystems vereenvoudigt applicatieontwikkeling met update

OutSystems heeft zijn low-codeplatform verder uitgebreid om het makkelijker te maken laagdrempelig applicaties te bouwen. Toegevoegd zijn onder meer nieuwe visuele toolsets, AI en diverse tools om applicaties toekomstbestendig te maken.

Met de laatste platformversie wil de low-codespecialist naar eigen zeggen nu een echt alternatief bieden voor de traditionele manier van het ontwikkelen van applicaties. Onder meer om backlogs bij applicatieontwikkelaars te voorkomen en hen te helpen met alle vormen van nieuwe technologie die op hen afkomen.

Nieuwe functionaliteit

Concreet biedt OutSystems hiervoor nu extra functionaliteit die het snel ontwikkelen van applicaties mogelijk maakt. Zo zijn nu zogenoemde ‘builders’ geïntroduceerd. Dit zijn applicatie-ontwikkelcomponenten of visuele toolsets die bepaalde aspecten van de ontwikkelcyclus optimaliseren en het samenwerken in teams verbeteren. Alle builder-componenten integreren met eigen ontwikkelde componenten en code gemaakt in Service Studio.

Builder-componenten

Nu uitgebrachte Builder-componenten zijn onder meer Workflow Builder om complexe bedrijfsprocessen visueel in kaart te brengen en geautomatiseerd op workflow gebaseerde applicaties te creëren. Daarnaast stelt Experience Builder ontwikkelaars in staat snel een prototype te maken van mobiele applicaties die gebruikmaken van gemeenschappelijke patronen en flows en deze om te zetten in productieklare applicaties.

Verder vermindert Integratie Builder de complexiteit van het uitbreiden van de bestaande systemen waarvan bedrijven afhankelijk zijn, zoals SAP en Salesforce. Ook zorgt het component ervoor dat integraties snel en eenvoudig vallen te implementeren en tegelijkertijd veilig en schaalbaar zijn.

Flinke toevoeging van AI

In de laatste versie van het platform heeft OutSystems met AI Assist ook kunstmatige intelligentie ingebouwd. De AI-assistent is ontworpen om zowel professionele ontwikkelaars als andere developers gedurende elke stap in het proces te ondersteunen bij een snellere levering van robuuste applicaties van hoge kwaliteit.

OutSystems wil ook dat ontwikkelaars hun applicaties in één keer ‘goed’ ontwikkelen. Hiervoor heeft de low-codespecialist ook nieuwe functionaliteit toegevoegd. Het met AI doordrenkte Architecture Dashboard helpt bij het visualiseren van met het low-codeplatform gebouwde complexe cross-portfolio-architecturen. Ook helpt dit intelligente dashboard bij het identificeren van problemen in het begin van de ontwikkelingslevenscyclus.

De tool OutSystems AppShield beveiligt mobiele applicaties tegen de meest geavanceerde kwaadaardige aanvallen. Door automatisch beveiligingslagen toe te voegen tijdens de implementatie, zijn met het low-codeplatform gebouwde applicaties nu beter bestand tegen inbreuken, sabotage en reverse-engineering.

Toekomstbestendigheid

Om applicaties toekomstbestendig te maken, is onder meer TrueChange toegevoegd. Deze tool gebruikt AI om de complexiteit door de steeds veranderende softwarevereisten aan te pakken. De tool controleert op bugs en architectuurfouten, analyseert de impact van wijzigingen op de afhankelijkheid van componenten en applicaties, maakt team- en architectuurbeheer mogelijk en bewaakt in rea ltime de prestaties.

OutSystems Machine Learning Builder helpt ontwikkelaars op maat AI-applicaties met een gepersonaliseerde ervaring te maken. Machine learning wordt ingezet om het gedrag van klanten te analyseren en de chatbotervaring te verbeteren.