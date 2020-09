Release .NET 5.0 nadert, steeds meer features bekend

.NET 5.0 is over twee maanden klaar voor release, waarmee ook steeds meer duidelijk wordt over wat ontwikkelaars kunnen verwachten.

De nieuwe release moet de cross-platform opvolger worden van het ontwikkelplatform .NET Framework. .NET 5 is gebaseerd op de .NET Code van het Framework en volgt de “one .NET vision” van Microsoft.

Microsoft wil gebruikers voorzien van een uniforme set mogelijkheden en API’s voor cross-platform mobiele apps, Windows desktop-apps, console-apps, websites en clouddiensten.

Om dit te bereiken heeft het .NET-team gewerkt aan het verbeteren van de structuur van het platform en ARM64-ondersteuning. Dit leidt tot kleinere binaries en een betere throughput. De prestaties zijn ook toegenomen en de .NET libraries zijn verbeterd.

De nieuwe RC heeft ook single-file apps en een uniek Half type (een binary floating-point nummer dat slechts 16 bits in beslag neemt).

C# en F#

Om meerdere ontwikkelaarsgroepen te ondersteunen, heeft Microsoft de nieuwe versie van C# en F# opgenomen. Nieuwe F#-functies omvatten zaken als open type declaratie en string interpolation. C# 9-ontwikkelaars hebben een immutable data type, wat onder andere helpt bij het opslaan van een kleine hoeveelheden data en Records.