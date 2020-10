Jira krijgt nieuwe machine learning-mogelijkheden

Atlassian heeft aangekondigd nieuwe machine learning-opties in Jira te implementeren. Hierdoor kunnen de producten van Atlassian slimmer worden ingezet en kunnen teams productiever worden.

Naast Jira wordt ook Confluence voorzien van nieuwe machine learning-mogelijkheden, waarmee diensten voorspellend en intelligent kunnen worden gemaakt. Binnen Confluence Cloud en Jira Cloud wordt bovendien smart search geïntroduceerd, waardoor je beter kunt zoeken. Plus betere filters waardoor kan worden voorspeld welke filters je waarschijnlijk wil gaan gebruiken. Bitbucket krijgt een predictive pull request. Het clusteren van tickets in de Jira Service Desk wordt ook beter gemaakt door Atlassian.

Confluence en Jira

Atlassian ook een voorspellende mogelijkheid gevonden om mensen relevante medewerkers aan te raden om mee samen te werken in diverse scenarios, over diverse Atlassian-producten heen. Zo vind je sneller wie je nodig hebt.

IT-teams worden niet overgeslagen: zij krijgen de mogelijkheid voor admins om tickets samen te brengen binnen de Jira Service Desk wanneer ze overlap hebben. Zo kun je ook sneller tickets bij elkaar vinden die over dezelfde bug of foutmelding gaan en die in één keer allemaal verwerken.

Atlassian

Hoewel het al lijkt alsof er heel veel wordt doorgevoerd, zegt Shihab Hamid, head of product bij Atlassians Teamwork Platform: “Dit is slechts het begin van de plannen van Atlassian om smarts in onze producten en platforms te integreren. We kijken altijd naar nieuwe manieren om herhalend werk te verlichten, zodat teams kunnen focussen op hun kernmissie. We bouwen aan het slimste samenwerkplatform op de markt, omdat we van de beste teams hebben geleerd hoe ze te werk gaan.”

Atlassian is een Australisch bedrijf dat is opgericht in 2002. Op dit moment heeft het groot succes met Jira en Trello. Het kocht Trello in 2017 voor een fiks bedrag van 425 miljoen dollar. Jira is het vlaggenschip van Atlassian, dat het al in 2002 uitgaf. Inmiddels is de app flink veranderd, mede door de continue verbeteringen die Atlassian heeft toegebracht. De machine learning-opties die hierboven zijn beschreven, zijn daar een voorbeeld van.