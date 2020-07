Atlassian brengt updates uit voor Trello en Confluence

Atlassian brengt een aantal updates uit voor de Confluence workspace en Trello. Het bedrijf wil de overgang naar de volgende fase van het werken op afstand versnellen.

De nieuwe functies zijn gemakkelijk te gebruiken. Voor Trello-gebruikers komt er een tabelweergave bij, de eerste keer dat gebruikers een spreadsheet-achtig overzicht krijgen van wat er op de verschillende Trello-lijsten afspeelt. De nieuwe functie lijkt vrij veel op Airtable en volgens Trello is dit de eerste van vele updates gericht op het verbeteren van thuiswerken.

Trello had in maart een stijging van 73 procent in het aantal aanmeldingen vergeleken met vorig jaar. Dit viel samen met de periode waarin medewerkers verplicht thuis moesten werken door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Confluence update

Confluence heeft een aantal nieuwe functies gekregen waarmee gebruikers een hoop tijd kunnen besparen. Confluence is van plan om een ‘bulk content management tool’ uit te brengen waarmee gebruikers meerdere pagina’s kunnen archiveren met één klik. Daarnaast kunnen ze pagina’s gemakkelijker exporteren en labelen.

De nieuwe Smart Links maken content-previews mogelijk zonder de workspace te verlaten. De update bevat ook real-time feedback over de content die al beschikbaar is in Confluence.

Gebruikers kunnen nu opmerkingen bekijken, maken en afhandelen terwijl ze zich in de bewerkmodus bevinden. Volgens Head of Confluence Pratima Arora zullen de oude systemen van onnodig lange e-mailketens niet voldoende zijn in een tijd waarin veel bedrijven overwegen om permanent naar virtuele workspaces te verhuizen.