Low-codespecialist OutSystems gaat nauwer samenwerken met AWS. Hierdoor wordt het mogelijk AWS-diensten verder te integreren met het OutSystems Cloud-platform.

Dankzij de diepere samenwerking kunnen klanten van OutSystems makkelijker AWS-diensten, zoals voor DevOps, analytics, AI en machine learning, in hun applicaties toepassen. Dit moet de mogelijkheid bieden om makkelijker complexe software naar een public cloudomgeving te migreren. Daarnaast moet dit hen meer kwaliteitseisen bieden op het vlak van schaalbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid.

Snellere applicatieontwikkeling

De samenwerking geeft klanten van OutSystems ook de mogelijkheid om sneller applicaties in een volledig beheerde omgeving te ontwikkelen en makkelijker hiervoor het OutSystems Cloud-platform in te zetten. De samenwerking benadrukt -naar eigen zeggen- het belang van snellere innovatie voor ontwikkelaars door de drempels van legacy software-tools weg te nemen en meer clouddiensten in applicaties te integreren.

Afname via AWS Marketplace

Verder bieden beide partijen een vereenvoudigd consumptiemodel voor de OutSystems Cloud door het aan te bieden in de AWS Marketplace. Bovendien gaan ze ook samen investeren in de OutSystems Forge marketplace. Dit om de ontwikkelcommunity verder te stimuleren en hen meer innovatie te bieden.

